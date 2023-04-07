Джон Барретт был любимым стилистом волос для многих знаменитостей.

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Бывший парикмахер принцессы Дианы рассказал о работе с королевской персоной. Об этом пишет Page Six.

Джон Барретт был любимым стилистом волос для многих знаменитостей, но, судя по всему, его самой известной клиенткой была покойная принцесса Диана, приходившая к Барретту в конце 1990-х укладывать волосы "несколько раз".

"Я так нервничал", — рассказывает он о первой встрече пары в нью-йоркской гостинице Carlyle, но, как оказалось, стилисту не о чем было волноваться.

"Я подхожу к ее номеру, и сразу же она сидит на кровати с моим помощником и рассматривает фотографии детей моего помощника", — вспоминает он. "Общаться было легко".

Принцесса Диана Фото: Патрик Демаршелье

Барретт говорит, что Диана "имела элемент доверия делать то, что тебе нравится", когда дело касалось ее волос, но признает: "С кем-то таким, если бы я сделал что-то плохое или неправильное, это было бы видно всему миру".

"Это было комфортно", — вспоминает Барретт об их взаимоотношениях.

"Она сказала: "Ты хочешь посмеяться?", — делится Барретт, добавляя, что принцесса получала "тысячи писем", и дворец "выбирал около пяти, давал их ей, и она могла их прочесть, и в основном, они были от безумных".

"Она читает эти письма, а мы просто трескались (от смеха — ред.)", — вспоминает парикмахер. "Был один от пластического хирурга… сказал: "Я хотел бы с вами проконсультироваться". Мы над этим смеялись".

Принцесса Диана умерла вскоре после того, как Баррет видел ее в последний раз. "Я почувствовал, что она нашла счастье и утешение, и это такая грусть, что этому не суждено было продолжаться", — говорит он.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Диана отказалась работать в британском Vogue.

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