Парикмахер принцессы Дианы рассказал о работе с королевской персоной
Джон Барретт был любимым стилистом волос для многих знаменитостей.
Бывший парикмахер принцессы Дианы рассказал о работе с королевской персоной. Об этом пишет Page Six.
Джон Барретт был любимым стилистом волос для многих знаменитостей, но, судя по всему, его самой известной клиенткой была покойная принцесса Диана, приходившая к Барретту в конце 1990-х укладывать волосы "несколько раз".
"Я так нервничал", — рассказывает он о первой встрече пары в нью-йоркской гостинице Carlyle, но, как оказалось, стилисту не о чем было волноваться.
"Я подхожу к ее номеру, и сразу же она сидит на кровати с моим помощником и рассматривает фотографии детей моего помощника", — вспоминает он. "Общаться было легко".
Барретт говорит, что Диана "имела элемент доверия делать то, что тебе нравится", когда дело касалось ее волос, но признает: "С кем-то таким, если бы я сделал что-то плохое или неправильное, это было бы видно всему миру".
"Это было комфортно", — вспоминает Барретт об их взаимоотношениях.
"Она сказала: "Ты хочешь посмеяться?", — делится Барретт, добавляя, что принцесса получала "тысячи писем", и дворец "выбирал около пяти, давал их ей, и она могла их прочесть, и в основном, они были от безумных".
"Она читает эти письма, а мы просто трескались (от смеха — ред.)", — вспоминает парикмахер. "Был один от пластического хирурга… сказал: "Я хотел бы с вами проконсультироваться". Мы над этим смеялись".
Принцесса Диана умерла вскоре после того, как Баррет видел ее в последний раз. "Я почувствовал, что она нашла счастье и утешение, и это такая грусть, что этому не суждено было продолжаться", — говорит он.
Напомним, принцесса Диана отказалась работать в британском Vogue.
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