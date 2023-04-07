Джон Барретт був улюбленим стилістом волосся для багатьох знаменитостей.

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Колишній перукар принцеси Діани розповів про роботу з королівською персоною. Про це пише Page Six.

Джон Барретт був улюбленим стилістом волосся для багатьох знаменитостей, але, судячи з усього, його найвідомішою клієнткою була покійна принцеса Діана, яка приходила до Барретта наприкінці 1990-х укладати волосся "кілька разів".

"Я так нервував", — розповідає він про першу зустріч пари в нью-йоркському готелі Carlyle, але, як виявилося, стилісту не було про що хвилюватися.

"Я підходжу до її номеру, і відразу ж вона сидить на ліжку з моїм помічником і розглядає фотографії дітей мого помічника", — згадує він. "Спілкуватися було легко".

Принцеса Діана Фото: Патрік Демаршельє

Барретт каже, що Діана "мала елемент довіри робити те, що тобі подобається", коли справа стосувалася її волосся, але визнає: "З кимось таким, якби я зробив щось погане чи неправильне, це було б видно всьому світу".

"Це було комфортно", — згадує Барретт про їхні взаємостосунки.

"Вона сказала: "Ти хочеш посміятися?", — ділиться Барретт, додаючи, що принцеса отримувала "тисячі листів", і палац "вибирав близько п’яти, давав їх їй, і вона могла їх прочитати, і в основному, вони були від божевільних".

"Вона читає ці листи, а ми просто тріскалися (від сміху — ред.)", — згадує перукар. "Був один від пластичного хірурга… сказав: "Я хотів би з вами проконсультуватися". Ми з цього сміялися".

Принцеса Діана померла незабаром після того, як Баррет бачив її востаннє. "Я відчув, що вона знайшла щастя і втіху, і це такий сум, що цьому не судилося тривати", — каже він.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Діана відмовилася працювати в британському Vogue.

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