Мелания Трамп отрицает реальность, — источник

Жена Дональда Трампа пытается избегать внимания СМИ на фоне скандала с ее мужем.

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Жена 45-го президента США Мелания Трамп живет с отрицанием реальности, по мнению инсайдеров. Об этом пишет Page Six.

Бывшая американская первая леди "живет в башне из слоновой кости отрицания", — сказала подруга возлюбленной Дональда Трампа.

После уголовного обвинения бывший президент США накануне произнес дерзкую речь на своем курорте Мар-а-Лаго, в которой поблагодарил свою семью за поддержку.

Но 52-летней Мелании нигде не было видно, поскольку Трамп осуждал обвинения, связанные с выплатами порнозвезде Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, чтобы они молчали о возможных внебрачных отношениях.

Бывшая помощница Мелании и ее лучшая подруга Стефани Уинстон Волкофф отметила: "Мелания живет в башне из слоновой кости отрицания".

Дональд Трамп с женой Фото: Getty Images

Волкофф, бывшая старшая сотрудница Vogue, которая была советником Мелании до 2018 года, сказала об отсутствии бывшей первой леди в бальном зале Мар-а-Лаго: "Я никогда не ожидала увидеть ее там. Ее молчание является преднамеренным, это ее любимое оружие и защитная броня".

"Конечно, она знает о делах Дональда, она знает все. Но ее молчание – ее достоинство. Она, как всегда, будет рядом с мужем. Я не думаю, что Мелания унижена его делами – но она зла".

"Все равно она не покидает его", — добавила женщина. "Это транзакционный брак, она знала, на что идет, когда выходила замуж за Дональда. Ее средство выживания — просто вести себя так, будто этого никогда не было".

"Мелания приватно говорит, что люди просто завидуют, и она надеялась, что скандал со Сторми Дэниелс будет умолчен. Ее способ справляться — никогда не позволять своим чувствам проявляться или влиять на нее. Я предполагаю, что мы увидим ее рядом с ним на следующем светском мероприятии в Мар-а-Лаго".

Дональд Трамп с женой Фото: Getty Images

Волкофф добавила, что 52-летняя Мелания приложит все усилия, чтобы избежать ситуаций, когда СМИ могли бы ее спросить о муже: "Мелания считает, что ей не нужно никому отвечать или объяснять что-то, поэтому она не собирается ставить себя в такое положение".

Напомним, отпечаток пальца Дональда Трампа оказался на обложке журнала "Time".

Также Фокус писал о топ-10 модных выходах Мелании Трамп.