"Беспрецедентно": на обложку журнала TIME попал "отпечаток пальца Трампа" (фото)

Журналисты издания TIME назвали уголовное обвинения бывшего американского президента "историческим и вполне предсказуемым".

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Американский еженедельный журнал TIME посвятил новый выпуск событиям, связанным с уголовным обвинением бывшего президента США Дональда Трампа, поместив на обложку иллюстрацию с отпечатком пальца. Об этом стало известно из официальной страницы TIME в Instagram.

В публикации говорится, что обвинение Трампа стало "историческим и вполне предсказуемым" событием.

Обложка TIME

"Президенты приносят клятву соблюдать законы; бывшим президентам предоставляется защита и привилегии, потому что они служили и могут служить по-новому, и в прошлом президенты использовали эту возможность, чтобы сделать огромное глобальное благо", — отметила главный редактор TIME Нэнси Гиббс.

Автором иллюстрации с "отпечатком Трампа" является Эдель Родригес. В нижнем правом углу обложки можно увидеть надпись: "Беспрецедентно". По мнению журналистов MMR, заголовок указывает на то, что Трамп стал первым американским президентом, которому предъявили уголовное обвинение.

Суд над Трампом: в чем обвиняют экс-президента

В окружной прокуратуре Манхэттена 30 марта приняли решение о предъявлении обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в связи с попыткой подкупа порнозвезды Сторми Дэниелс.

Предполагается, что незадолго до президентских выборов 2016 года политик пытался "купить" молчание девушки об их романе.

Первое судебное заседание по данному делу состоялось 4 апреля. Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где на него был наложен формальный арест до оглашения обвинений и сняты отпечатки пальцев.

Дональд Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов обвинения. Он также не стал делать заявление перед судебным заседанием. По словам адвоката Тодда Бланша, Трамп "разочарован и расстроен" последними событиями.

В обвинительном заключении говорится, что Трамп выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, пытаясь скрыть компрометирующую информацию. В прокуратуре также заявили, что экс-президент вносил ложные записи в официальные документы, а также пытался отсрочить выплаты за молчание до выборов 2016 года.

Вскоре после окончания судебного заседания Трамп выступил перед своими поклонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил, что единственное преступление, которое он совершил, — это помощь своей стране и назвал выдвинутые ему обвинения "партизанской атакой".