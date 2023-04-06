"Безпрецедентно": на обкладинку журналу TIME потрапив "відбиток пальця Трампа" (фото)

Журналісти видання TIME назвали кримінальне звинувачення колишнього американського президента "історичним та цілком передбачуваним".

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Американський щотижневий журнал TIME присвятив новий випуск подіям, пов'язаним із кримінальним звинуваченням колишнього президента США Дональда Трампа, помістивши на обкладинку ілюстрацію з відбитком пальця. Про це стало відомо з офіційної сторінки TIME в Instagram.

У публікації йдеться про те, що звинувачення Трампа стало "історичною і цілком передбачуваною" подією.

Обкладинка TIME

"Президенти приносять присягу дотримуватися законів; колишнім президентам надається захист та привілеї, тому що вони служили та можуть служити по-новому, і в минулому президенти використали цю можливість, щоб зробити величезне глобальне благо", — зазначила головний редактор TIME Ненсі Гіббс.

Автором ілюстрації з "відбитком Трампа" є Едель Родрігес. У нижньому правому кутку обкладинки можна побачити напис: "Безпрецедентно". На думку журналістів MMR, заголовок вказує на те, що Трамп став першим американським президентом, якому висунули кримінальне звинувачення.

Суд над Трампом: у чому звинувачують експрезидента

У окружній прокуратурі Мангеттену 30 березня ухвалили рішення про звинувачення колишньому президентові США Дональду Трампу у зв'язку зі спробою підкупу порнозірки Стормі Деніелс.

Передбачається, що незадовго до президентських виборів 2016 року політик намагався "купити" мовчання дівчини про їхній роман.

Перше судове засідання у цій справі відбулося 4 квітня. Трамп прибув до офісу окружного прокурора Мангеттену, де на нього було накладено формальний арешт до оголошення звинувачень та знято відбитки пальців.

Дональд Трамп не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів звинувачення. Він також не став робити заяви перед судовим засіданням. За словами адвоката Тодда Бланша, Трамп "розчарований та засмучений" останніми подіями.

У обвинувальному висновку йдеться, що Трамп виплатив 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс, намагавшись приховати компрометуючу інформацію. У прокуратурі також заявили, що експрезидент вносив помилкові записи до офіційних документів, а також намагався відстрочити виплати за мовчання до виборів 2016 року.

Незабаром після закінчення судового засідання Трамп виступив перед своїми шанувальниками у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Він заявив, що єдиний злочин, який він скоїв, — це допомога своїй країні та назвав висунуті йому звинувачення "партизанською атакою".