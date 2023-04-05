"Наша країна котиться в пекло": Дональд Трамп виступив перед шанувальниками у Флориді (відео)

Під час виступу політик заявив, що проти нього немає жодних доказів. Також він розкритикував окружного прокурора Манхеттену та теперішнього президента США Джо Байдена.

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Колишній президент США Дональд Трамп виступив у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді перед своїми шанувальниками. Туди він прилетів одразу після засідання суду у Нью-Йорку. За словами Трампа, єдиний злочин, який він скоїв, – це допомога своїй країні. Мова Трампа транслювалася The Telegraph.

Трамп також заявив, що всі звинувачення проти нього є "партизанською атакою".

"Наша країна котиться в пекло", — сказав колишній президент США.

У своєму виступі політик також процитував неназваних аналітиків, котрі заявили, що проти нього немає вагомих доказів.

"Кожен експерт та юридичний аналітик говорив, що справи немає", — сказав він.

Трамп також негативно висловився про окружного прокурора Манхеттену Елвіна Брегга. Він назвав його справжнім злочинцем. На його думку, витік інформації в пресу має призвести до судового переслідування або принаймні до його відставки.

Крім того, під час виступу Дональд Трамп сказав, що виведення військ США з Афганістану є найганебнішим моментом в історії країни. На його думку, адміністрація Джо Байдена може привести мир до Третьої світової ядерної війни.

"Тепер відбувається масове втручання у вибори у безпрецедентних масштабах", — також заявив він.

Виступ Дональда Трампа у резиденції Мар-а-Лаго (дивитися з 48 хвилини)

Раніше Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social прокоментував засідання суду у Нью-Йорку.

"Слухання було разючим для багатьох, оскільки у них не було жодних "сюрпризів", а отже, доказів у справі немає. Практично кожен юрист-експерт заявляв, що тут немає доказів. Нічого протизаконного не було зроблено", — написав Трамп.

Також повідомлялося, що Трамп не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів, які були включені до обвинувального висновку. Документ йому подали 4 квітня. Незабаром після оголошення звинувачень Трамп залишив будинок суду і сів у свій кортеж, припаркований зовні. Формальний арешт із нього було знято.

Крім того, 4 квітня Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттену, де його заарештували й утримували під вартою до пред'явлення йому звинувачення.