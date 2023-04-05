"Наша страна катится в ад": Дональд Трамп выступил перед поклонниками во Флориде (видео)

Во время выступления политик заявил, что против него нет никаких доказательств. Также он раскритиковал окружного прокурора Манхэттена и теперешнего президента США Джо Байдена.

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Бывший президент США Дональд Трамп выступил в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде перед своими поклонниками. Туда он прилетел сразу после заседания суда в Нью-Йорке. По словам Трампа, единственное преступление, которое он совершил, — это помощь своей стране. Речь Трампа транслировалась The Telegraph.

Трамп также заявил, что все обвинения против него являются "партизанской атакой".

"Наша страна катится в ад", — сказал бывший президент США.

В своем выступлении политик также процитировал неназванных аналитиков, которые заявили, что против него нет веских доказательств.

"Каждый эксперт и юридический аналитик говорил, что дела нет", — сказал он.

Трамп также негативно высказался об окружном прокуроре Манхэттена Элвине Брэгге. Он назвал его настоящим преступником. По его мнению, утечка информации в прессу должна привести к судебному преследованию или, по крайней мере, к его отставке.

Кроме того, во время выступления Дональд Трамп сказал, что вывод войск США из Афганистана является самым позорным моментом в истории страны. По его мнению, администрация Джо Байдена может привести мир к Третьей мировой ядерной войне.

"Теперь происходит массовое вмешательство в выборы в беспрецедентных масштабах", — также заявил он.

Выступление Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго (смотресть с 48 минуты)

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social прокомментировал заседание суда в Нью-Йорке.

"Слушание было поразительным для многих, поскольку у них не было никаких "сюрпризов", а значит, доказательств по делу нет. Практически каждый юрист-эксперт заявлял, что здесь нет доказательств. Ничего противозаконного не было сделано", — написал Трамп.

Также сообщалось, что Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, которые были включены в обвинительное заключение. Документ ему предъявили 4 апреля. Вскоре после оглашения обвинений Трамп покинул здание суда и сел в свой кортеж, припаркованный снаружи. Формальный арест с него был снят.

Кроме того, 4 апреля Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где был арестован и содержался под стражей до предъявления ему обвинения.