Меланія Трамп заперечує реальність, — джерело

Дружина Дональда Трампа намагається уникати уваги ЗМІ на фоні скандалу з її чоловіком.

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Дружина 45-го президента США Меланія Трамп живе із запереченням реальності, на думку інсайдерів. Про це пише Page Six.

Колишня американська перша леді "живе у вежі зі слонової кістки заперечення", — сказала подруга коханої Дональда Трампа.

Після кримінального звинувачення колишній президент США напередодні виголосив зухвалу промову на своєму курорті Мар-а-Лаго, у якій подякував своїй родині за підтримку.

Але 52-річної Меланії ніде не було видно, оскільки Трамп засуджував звинувачення, пов’язані з виплатами порнозірці Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал, щоб вони мовчали про ймовірні позашлюбні стосунки.

Колишня помічниця Меланії та її найкраща подруга Стефані Вінстон Волкофф зазначила: "Меланія живе у вежі зі слонової кістки заперечення".

Дональд Трамп з дружиною Фото: Getty Images

Волкофф, колишня старша співробітниця Vogue, яка була радником Меланії до 2018 року, сказала про відсутність колишньої першої леді в бальному залі Мар-а-Лаго: "Я ніколи не очікувала побачити її там. Її мовчання є навмисним, це її улюблена зброя та її захисна броня".

"Звичайно, вона знає про справи Дональда, вона знає все. Але її мовчання — її гідність. Вона, як завжди, буде поруч із чоловіком. Я не думаю, що Меланія принижена його справами — але вона зла".

"Все одно вона не покидає його", — додала жінка. "Це транзакційний шлюб, вона знала, на що йде, коли виходила заміж за Дональда. Її засіб виживання — просто поводитися так, ніби цього ніколи не було.

"Меланія приватно каже, що люди просто заздрять, і вона сподівалася, що скандал зі Стормі Деніелс буде замовчено. Її спосіб справлятися — ніколи не дозволяти своїм почуттям проявлятися або впливати на неї. Я передбачаю, що ми побачимо її поруч із ним на наступному світському заході в Мар-а-Лаго".

Дональд Трамп з дружиною Фото: Getty Images

Волкофф додала, що 52-річна Меланія докладе всіх зусиль, щоб уникнути ситуацій, коли ЗМІ могли б її запитати про чоловіка: "Меланія вважає, що їй не потрібно нікому відповідати чи пояснювати щось, тому вона не збирається ставити себе в таке становище".

Нагадаємо, відбиток пальця Дональда Трампа опинився на обкладинці журналу "Time".

Також Фокус писав про топ-10 модних виходів Меланії Трамп.