Самые модные появления принцессы Шарлотты с принцами Джорджем и Луи

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – самые популярные малыши в мире и каждое их появление на публике вызывает настоящий фурор.

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Ни для кого не секрет, что дети принца и принцессы Уэльских очень популярны в Великобритании и за ее пределами. Саму монархию могут критиковать сколько угодно, но стоит на публике появиться принцессе Шарлотте с братьями, как вся критика сходит на нет.

Любой наряд в котором семилетняя принцесса появляется на публике моментально становится хитом, а любое мероприятие, которое она посещает, становится популярным. Количество снимков принцессы в Сети посчитать невозможно.

Следующим по популярности среди детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма является четырехлетний принц Луи, который постоянно радует своих поклонников своим непосредственным поведением на публике.

Принц Джордж, которому уже исполнилось девять лет, ведет себя, как и следует будущему королю, так что забавных выходок от него ждать не стоит, но милая троица неизменно привлекает к себе внимание. Фокус собрал топ-5 самых модных и самых милых появлений принцессы Шарлотты с братьями на публике.

Когда Шарлотта, Джордж и Луи вместе выходят в свет, то они стараются вести себя в соответствии с королевским протоколом. Однако на домашних снимках, которые иногда публикует Кейт Миддлтон королевские малыши выглядят особенно мило. И ясно, что у маленькой принцессы Шарлотты невероятная связь со своими братьями.

Всего через несколько дней после рождения маленького Луи трехлетняя Шарлотта растопила сердца всего мира снимком с младшим братом. Фотографии, которыми Кенсингтонский дворец поделился в социальных сетях в 2018 году, были сделаны Кейт Миддлтон и они были посвящены рождению Луи, а также третьему дню рождения его старшей сестры.

Принцесса Шарлотта с принцем Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Еще один очаровательный образ принцесса продемонстрировала на семейном снимке, который Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали к Рождеству в 2020 году. Открытка получилась очень праздничной и в очередной раз продемонстрировала, насколько дети Кейт и Уильяма близки.

Семья принца Уильяма на семейном фото Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На праздновании Платинового юбилея королевы в 2021 году Шарлотта с братьями вместе посещали большинство мероприятий. И на одном из театрализованных представлений, когда все внимание было приковано к принцу Луи, Шарлотты выглядела очень милой старшей сестрой, стараясь усадить его на место. О том, что ее платье с цветочным принтом стало очень популярно, и говорить не приходится.

Принц Луи на Платиновом юбилее с матерью и сестрой Фото: Getty Images

В 2020 году принц и принцесса Уэльские взяли своих детей, чтобы посмотреть рождественскую пантомиму в лондонском Палладиуме. Это было одно из первых совместных появлений Джорджа, Шарлотты и Луи на красной ковровой дорожке. Принцесса Шарлотта выглядела очаровательно в клетчатом платье и черных туфельках. Принц Луи щеголял в голубой курточке, а принц Джордж сделал модными свитера в полоску.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в 2020 году Фото: Getty Images

Еще одно яркое появление принцессы вместе с братьями произошло на Платиновом юбилее королевы Елизаветы. Принцессы Шарлотта с принцами Джорджем и Луи махали рукой из открытого экипажа, направляясь на парад конногвардейцев. Луи был очень взволнован, а Шарлотта вела себя сдержанно и очаровательно. И она была очень мила в голубом платье от португальского бренда Patachou.

Принцесса Шарлотта с братьями на Платиновом юбилее прабабушки Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких выходах в свет принцессы Шарлотты с ее матерью, принцессой Уэльской.