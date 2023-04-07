Модні появи принцеси Шарлотти з принцами Джорджем і Луї

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма – найпопулярніші малюки у світі та кожна їхня поява на публіці викликає справжній фурор.

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Ні для кого не секрет, що діти принца та принцеси Уельських дуже популярні у Великій Британії та за її межами. Саму монархію можуть критикувати скільки завгодно, але варто публіці з'явитися принцесі Шарлотті з братами, як вся критика сходить нанівець.

Будь-яке вбрання в якому семирічна принцеса з'являється на публіці моментально стає хітом, а будь-який захід, який вона відвідує, стає популярним. Кількість знімків принцеси в Мережі вважати неможливо.

Наступним за популярністю серед дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма є чотирирічний принц Луї, який постійно радує своїх шанувальників своєю безпосередньою поведінкою на публіці.

Принц Джордж, якому вже виповнилося дев'ять років, поводиться, як і слід майбутньому королю, так що кумедних витівок від нього чекати не варто, але мила трійця незмінно привертає до себе увагу. Фокус зібрав топ-5 наймодніших і наймиліших появ принцеси Шарлотти з братами на публіці.

Коли Шарлотта, Джордж і Луї разом виходять у світ, то вони намагаються поводитися відповідно до королівського протоколу. Однак на домашніх знімках, які іноді публікує Кейт Міддлтон, королівські малюки виглядають особливо мило. І ясно, що маленька принцеса Шарлотта має неймовірний зв'язок зі своїми братами.

За кілька днів після народження маленького Луї трирічна Шарлотта розтопила серця всього світу знімком з молодшим братом. Фотографії, якими Кенсінгтонський палац поділився у соціальних мережах у 2018 році, були зроблені Кейт Міддлтон і були присвячені народженню Луї, а також третьому дню народження його старшої сестри.

Принцеса Шарлотта з принцом Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Ще один чарівний образ принцеса продемонструвала на сімейному знімку, який Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували до Різдва у 2020 році. Листівка вийшла дуже святковою та вкотре продемонструвала, наскільки діти Кейт та Вільяма близькі.

Сім'я принца Вільяма на сімейному фото Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На святкуванні Платинового ювілею королеви 2021 року Шарлотта з братами разом відвідували більшість заходів. І на одному з театралізованих вистав, коли вся увага була прикута до принца Луї, Шарлотти виглядала дуже милою старшою сестрою, намагаючись посадити його на місце. Про те, що її сукня з квітковим принтом стала дуже популярною, і говорити не доводиться.

Принц Луї на Платиновому ювілеї з матір'ю та сестрою Фото: Getty Images

2020 року принц і принцеса Уельські взяли своїх дітей, щоб подивитися різдвяну пантоміму в лондонському Палладіумі. Це була одна з перших спільних появ Джорджа, Шарлотти та Луї на червоній килимовій доріжці. Принцеса Шарлотта виглядала чарівно в картатий сукні та чорних туфельках. Принц Луї хизувався в блакитній курточці, а принц Джордж зробив модними светри в смужку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми у 2020 році Фото: Getty Images

Ще одна яскрава поява принцеси разом із братами відбулася на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети. Принцеси Шарлотта з принцами Джорджем та Луї махали рукою з відкритого екіпажу, прямуючи на парад кінногвардійців. Луї був дуже схвильований, а Шарлотта поводилася стримано і чарівно. І вона була дуже мила у блакитній сукні від португальського бренду Patachou.

Принцеса Шарлотта з братами на Платиновому ювілеї прабабусі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найяскравіші виходи у світ принцеси Шарлотти з її матір'ю, принцесою Уельською.