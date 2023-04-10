Звезда сцены и английский актер были вместе более шести лет.

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33-летняя американская певица Тейлор Свифт улетела в Ливерпуль после расставания с Джо Элвином. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что во время недели отдыха от гастролей Свифт летит в Ливерпуль для съемок нового музыкального клипа.

Звезда сцены 48 часов снимала St. George Gall и Cunard Building в Ливерпуле. Как известно, она снималась вместе с актрисой Джои Кинг, которая в прошлом году сыграла главную роль в "Скоростном поезде" вместе с Брэдом Питтом.

Источник предполагает, что Свифт вдохновился фильмом Роберта Паттинсона "Бэтмен" 2022 года, в котором также изображены те же здания.

"Тейлор любит историю достопримечательностей и была в восторге от того, что сняла где-то совсем другое и неожиданное", "Она имела перерыв в своем гастрольном графике, поэтому решила использовать время, чтобы создать еще одно видео. Она чувствует себя более творческой и вдохновенной, чем когда-либо", — рассказывают инсайдеры.

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Накануне стало известно о расставании американской певицы и английского актера Джо Элвина. Пара была вместе более шести лет, однако закончила свои отношения, по словам инсайдеров, мирно и без драмы.

Тейлор Свифт и Джо Элвин Фото: Getty Images

Напомним, Тейлор Свифт разошлась с бойфрендом после шести лет отношений.

Также Фокус писал о новой улице в американском городе, названной в честь Тейлор Свифт.