Зірка сцени та англійський актор були разом понад шість років.

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33-річна американська співачка Тейлор Свіфт полетіла до Ліверпуля після розставання з Джо Елвіном. Про це пише The Sun.

Повідомляється, що під час тижня відпочинку від гастролей Свіфт летить до Ліверпуля для зйомок нового музичного кліпу.

Зірка сцени 48 годин знімала St. George Gall і Cunard Building у Ліверпулі. Як відомо, вона знімалася разом з актрисою Джої Кінг, яка минулого року зіграла головну роль у "Швидкісному потязі" разом із Бредом Піттом.

Джерело припускає, що Свіфт надихнулася фільмом Роберта Паттінсона "Бетмен" 2022 року, у якому також зображені ті ж будівлі.

"Тейлор любить історію визначних пам’яток і була у захваті від того, що зняла десь зовсім інше і несподіване", "Вона мала перерву у своєму гастрольному графіку, тому вирішила використати час, щоб створити ще одне відео. Вона відчуває себе більш творчою та натхненною, ніж будь-коли", — розповідають інсайдери.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Напередодні стало відомо про розставання американської співачки та англійського актора Джо Елвіна. Пара була разом понад шість років, проте закінчила свої стосунки, за словами інсайдерів, мирно та без драми.

Тейлор Свіфт та Джо Елвін Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тейлор Свіфт розійшлася з бойфрендом після шести років стосунків.

Також Фокус писав про нову вулицю в американському місті, названу на честь Тейлор Свіфт.