Легендарная группа АВВА потеряла одного из своих музыкантов

Музыкант боролся с онкологией, которую у него диагностировали сравнительно недавно.

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70-летний гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер скончался на 71-м году жизни, проиграв тяжелую борьбу с онкологией, пишет Daily Mail со ссылкой на родственников артиста.

"С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул.Лассе недавно заболел тем, что оказалось раком, который распространился, и рано утром в Страстную пятницу он скончался в окружении своих близких. Мы очень любим тебя и очень скучаем по тебе", – говорится в заявлении близких гитариста.

О смерти гитариста сообщается и на официальной странице группы в соцсетях.

Лассе начал играть на гитаре в детстве и присоединился к местным группам в родном Норе, Швеция. Он играл в самых популярных хитах некоторых культовых поп-коллективов на протяжении 70-х и 80-х годов. Записываться с ABBA – Агнетой Фельтског, Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном и Анни-Фрид Люнгстад – Лассе начал в октябре 1974 года, исполнив их хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. Всего Велландер участвовал в 24 записях поп-группы и во всех восьми их альбомах. Гитарист гастролировал со звездами и выступал с аншлагами в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.

После распада ABBA в 1982 году он продолжил работать с другими шведскими артистами.

В 2008 году Лассе был в команде фильма "Mamma Mia!", в котором снимались такие звезды как Мерил Стрип и Аманда Сейфрид. Он участвовал в записи саундтрека к картине.

Свой собственный сольный альбом Лассе выпустил в 1981 году, а в последующие годы спродюсировал и выпустил еще 11 альбомов. Его последняя пластинка вышла в 2006 году, а ее название переводится на английский язык как Simple Ticket.

В 2021 году Лассе активно принимал участие в записи последнего за 40 лет альбома ABBA Voyage, куда вошли 10 треков. Отметим, что новый альбом АВВА был номинирован на премию "Грэмми

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