Легендарний гурт АВВА втратив одного зі своїх музикантів

Музикант боровся з онкологією, яку діагностували порівняно недавно.

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70-річний гітарист культового шведського гурту ABBA Лассе Велландер помер на 71-му році життя, програвши важку боротьбу з онкологією, пише Daily Mail з посиланням на родичів артиста.

"З невимовним сумом ми змушені повідомити, що наш коханий Лассе заснув. Лассе нещодавно захворів на те, що виявилося раком, який поширився, і рано вранці у Страсну п'ятницю він помер в оточенні своїх близьких. Ми дуже любимо тебе і дуже сумуємо за тобою", — йдеться в заяві близьких гітариста.

Про смерть музиканта повідомляється і на офіційній сторінці гурту в соцмережах.

Лассе почав грати на гітарі в дитинстві та приєднався до місцевих груп у рідному Норі, Швеція. Він грав у найпопулярніших хітах деяких культових поп-колективів протягом 70-х та 80-х років. Записуватися з ABBA – Агнетою Фельтскуг, Бьорном Ульвеусом, Бенні Андерссоном та Анні-Фрід Люнгстад – Лассе почав у жовтні 1974 року, виконавши їхні хіти Intermezzo No.1 та Crazy World. Загалом Велландер брав участь у 24 записах поп-групи та у всіх восьми їх альбомах. Гітарист гастролював із зірками та виступав з аншлагами у 1975, 1977, 1979 та 1980 роках.

Після розпаду ABBA у 1982 році він продовжив працювати з іншими шведськими артистами.

У 2008 році Лассе був у команді фільму "Mamma Mia!", в якому знімалися такі зірки як Меріл Стріп та Аманда Сейфред. Він брав участь у записі саундтрека до картини.

Свій власний сольний альбом Лассе випустив у 1981 році, а в наступні роки спродюсував та випустив ще 11 альбомів. Його остання платівка вийшла у 2006 році, а її назва перекладається англійською мовою як Simple Ticket.

2021 року Лассе активно брав участь у записі останнього за 40 років альбому ABBA Voyage, куди увійшли 10 треків. Зазначимо, що новий альбом АВВА був номінований на премію "Греммі"

Раніше Фокус писав, що АВВА представила зворушливий різдвяний відеокліп.