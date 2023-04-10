Меган Маркл никогда не была на Пасху с королевской семьей: в чем причина

Еще до того, как герцоги Сассекские порвали с королевской семьей и переехали в Калифорнию, Меган никогда не посещала традиционные пасхальные церковные мероприятия.

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Меган Маркл посетила несколько основных мероприятий королевского календаря — от Trooping the Color до их ежегодной рождественской прогулки, но герцогиня Сассекская так и не присоединилась ни разу к королевской семье на Пасху. Об этом пишет People.

2018 год

Меган оставалось всего несколько недель до свадьбы с принцем Гарри, когда члены королевской семьи собрались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на Пасху в 2018 году. Помолвленная пара решила пропустить собрание, но к королеве Елизавете присоединились на службе принц Уильям, Кейт Миддлтон, которая была беременна принцем Луи, принцесса Евгения, принцесса Беатрис и другие.

Королевская семья на Пасху 2018 Фото: Getty Images

2019 год

В 2019 году Пасха выпала на 21 апреля и Меган пропустила церковную прогулку, так как она была беременна первым ребенком пары (их сын принц Арчи должен был родиться всего через несколько недель, 6 мая). Тем не менее, принц Гарри вышел на мероприятие в одиночку — в конце концов, это была всего лишь короткая поездка в часовню Святого Георгия из британского дома Гарри и Меган во Фрогмор-коттедже, где они жили в то время.

Королевская семья на Пасху 2019 Фото: Getty Images

2020 год

41-летняя Меган и 38-летний принц Гарри объявили в начале 2020 года, что они намерены отказаться от должности старших членов королевской семьи и в марте переехали в ее родной штат Калифорния. Однако королевская семья не собралась на Пасху в том году из-за пандемии COVID-19. Королева Елизавета и принц Филипп провели праздник в Виндзорском замке, а покойный монарх отправил послание по случаю Пасхи.

"В этом году Пасха для многих из нас будет другой, но, держась порознь, мы защищаем других, — говорилось в заявлении королевы Елизаветы. — Но Пасха не отменена, действительно, мы нуждаемся в Пасхе как никогда. Обнаружение воскресшего Христа в первый день Пасхи дало его последователям новую надежду и новую цель, и мы все можем ободриться. Мы знаем, что коронавирус не победит нас. Какой бы мрачной ни была смерть — особенно для тех, кто страдает от горя, — свет и жизнь больше".

2021 год

В 2021 году королевская семья снова отменила свою обычную пасхальную прогулку из-за мер предосторожности в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого дворец опубликовал фотографии королевы Елизаветы и тогдашнего принца Чарльза на территории Фрогмор-Хауса, чтобы "отметить пасхальные выходные".

2022 год

Королевская семья вернулась в церковь в 2022 году, где дебютировали дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Королева Елизавета пропустила службу, но источники сообщали, что она часто поклонялась онлайн, если не могла прийти лично в последние годы своей жизни. Меган и Гарри вышли на Пасху, чтобы поболеть за спортсменов на Играх непокоренных в Гааге.

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол на пасхальной службе в Виндзоре.

Также Фокус писал, что беременная принцесса Евгения с мужем посетили пасхальную службу.