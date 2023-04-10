Меган Маркл ніколи не була на Великдень із королівською родиною: у чому причина

Ще до того, як герцоги Сассекські порвали з королівською сім'єю та переїхали до Каліфорнії, Меган ніколи не відвідувала традиційні великодні церковні заходи.

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Меган Маркл відвідала кілька основних заходів королівського календаря — від Trooping the Color до їхньої щорічної різдвяної прогулянки, але герцогиня Сассекська так і не приєдналася жодного разу до королівської родини на Великдень. Про це пише People.

2018 рік

Меган залишалося лише кілька тижнів до весілля з принцом Гаррі, коли члени королівської родини зібралися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на Великдень у 2018 році. Заручена пара вирішила пропустити збори, але до королеви Єлизавети приєдналися на службі принц Вільям, Кейт Міддлтон, яка була вагітна принцом Луї, принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та інші.

Королівська родина на Великдень 2018 Фото: Getty Images

2019 рік

У 2019 році Великдень випав на 21 квітня і Меган пропустила церковну прогулянку, оскільки вона була вагітна першою дитиною пари (їхній син принц Арчі мав народитися лише через кілька тижнів, 6 травня). Проте принц Гаррі вийшов на захід один — зрештою, це була лише коротка поїздка до каплиці Святого Георгія з британського будинку Гаррі та Меган у Фрогмор-котеджі, де вони жили на той час.

Королівська родина на Великдень 2019 Фото: Getty Images

2020 рік

41-річна Меган та 38-річний принц Гаррі оголосили на початку 2020 року, що вони мають намір відмовитися від посади старших членів королівської родини і в березні переїхали до її рідного штату Каліфорнія. Однак королівська родина не зібралася на Великдень у тому році через пандемію COVID-19. Королева Єлизавета та принц Філіп провели свято у Віндзорському замку, а покійний монарх відправив послання з нагоди Великодня.

"Цього року Пасха для багатьох з нас буде іншою, але, тримаючись порізно, ми захищаємо інших, — говорилося в заяві королеви Єлизавети. — Але Пасха не скасована, дійсно, ми потребуємо Великодня як ніколи. Виявлення воскреслого Христа в перший день Великодня дало його послідовникам нову надію і нову мету, і ми всі можемо підбадьоритися. Ми знаємо, що коронавірус не переможе нас. Якою б похмурою не була смерть — особливо для тих, хто страждає від горя, — світло і життя більше".

2021 рік

У 2021 році королівська сім'я знову скасувала свою звичайну пасхальну прогулянку через запобіжні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Натомість палац опублікував фотографії королеви Єлизавети та тодішнього принца Чарльза на території Фрогмор-Хауса, щоб "відзначити великодні вихідні".

2022 рік

Королівська родина повернулася до церкви у 2022 році, де дебютували діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон — принц Джордж та принцеса Шарлотта. Королева Єлизавета пропустила службу, але джерела повідомляли, що вона часто вклонялася онлайн, якщо не могла прийти особисто в останні роки свого життя. Меган і Гаррі вийшли на Великдень, щоб повболівати за спортсменів на Іграх непокорених у Гаазі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон порушила королівський протокол на великодній службі у Віндзорі.

Також Фокус писав, що вагітна принцеса Євгенія із чоловіком відвідали великодню службу.