Великий вторник: что нужно знать про второй день Страстной недели

Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать во второй день седмицы — Великий вторник — рассказываем дальше.

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Суть и обычаи Страстной недели

Каждый день всей Страстной недели или Седмицы называют Великим. В эти дни не празднуются дни святых, не крестят детей и не венчают молодоженов, ведь все приготовления ориентированы на предстоящий праздник Воскресения Христа. Страстная неделя называется так от слова "страсти" в значении "страдания", которые Иисус Христос пережил в эти дни: предательство Иуды, а также пытки и смерть на кресте за грехи людей. Каждый день из Страстной недели посвящен этим событиям из жизни Иисуса.

Все они имеют свое особое значение, традиции и запреты.

Великий вторник: история и традиции первого дня Седмицы

Считается, что именно во вторник Иисус рассказал ученикам притчи о Страшном суде, конце мира, десяти девах, талантах и дани кесарю. Это была последняя его проповедь в Иерусалимском храме. Тогда ученики задали несколько вопросов Христу о том, нужно ли жителям провинции иудеи, которая была под Римской империей, платить налоги Цезарю. Иисус попросил монету с изображением кесаря и сказал: кесарю — отдавать кесарево, Божье — Богу, ведь никто не в силах повлиять на Божью власть.

Великий пост продолжается, а на этой недели он еще и строже, чем обычно. Сегодня можно есть постный хлеб, сырые овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, мед — любую растительную пищу без термической обработки и растительного масла. Нельзя пить чай, компот и кисель.

Что нельзя делать в Великий вторник?

Во вторник, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.

Также в Великий вторник нельзя:

отмечать свадьбы и дни рождения;

употреблять алкоголь;

есть мясо, молочные продукты и яйца;

пить чай, кофе, компот и кисель;

ругаться;

завидовать и осуждать.

Что нужно делать в Великий вторник:

посещать храм, молиться;

стирать и гладить одежду;

делать мелкий ремонт;

работать на огороде.

Также Фокус ранее писал про Великий понедельник.