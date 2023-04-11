Великий вівторок: що потрібно знати про другий день Страсного тижня

Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень – останні 7 днів перед Великоднем. Що можна і не можна робити у другий день седмиці — Великий вівторок — розповідаємо далі.

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Суть та звичаї Страсного тижня

Кожен день всього Страсного тижня або Седмиці називають Великим. У ці дні не святкують дні святих, не хрестять дітей і не вінчають молодят, адже всі приготування орієнтовані на свято Воскресіння Христа. Страсний тиждень називається так від слова "страсті" у значенні "страждання", які Ісус Христос пережив у ці дні: зрада Юди, а також тортури та смерть на хресті за гріхи людей. Кожен день Страсного тижня присвячений цим подіям із життя Ісуса.

Усі вони мають своє особливе значення, традиції та заборони.

Великий вівторок: історія та традиції першого дня Седмиці

Вважається, що саме у вівторок Ісус розповів учням притчі про Страшний суд, кінець світу, десятьох дів, таланти і данину кесареві. Це була його остання проповідь в Єрусалимському храмі. Тоді учні поставили кілька запитань Христу про те, чи потрібно жителям провінції юдеї, яка була під Римською імперією, сплачувати податки Цезарю. Ісус попросив монету із зображенням кесаря і сказав: кесареві — віддавати кесареве, Богові — Боже, адже ніхто не може вплинути на Божу владу.

Великий піст триває, а цього тижня він ще й суворіший, ніж зазвичай. Сьогодні можна їсти пісний хліб, сирі овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи, мед — будь-яку рослинну їжу без термічної обробки та олії. Не можна пити чай, компот та кисіль.

Що не можна робити у Великий вівторок?

У вівторок, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати та танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Великий вівторок не можна:

відзначати весілля та дні народження;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;

пити чай, каву, компот та кисіль;

сваритися;

заздрити та засуджувати.

Що потрібно робити у Великий вівторок:

відвідувати храм, молитися;

прати та прасувати одяг;

робити дрібний ремонт;

працювати на городі.

Також Фокус раніше писав про Великий понеділок.