Великий вівторок: що потрібно знати про другий день Страсного тижня
Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень – останні 7 днів перед Великоднем. Що можна і не можна робити у другий день седмиці — Великий вівторок — розповідаємо далі.
Суть та звичаї Страсного тижня
Кожен день всього Страсного тижня або Седмиці називають Великим. У ці дні не святкують дні святих, не хрестять дітей і не вінчають молодят, адже всі приготування орієнтовані на свято Воскресіння Христа. Страсний тиждень називається так від слова "страсті" у значенні "страждання", які Ісус Христос пережив у ці дні: зрада Юди, а також тортури та смерть на хресті за гріхи людей. Кожен день Страсного тижня присвячений цим подіям із життя Ісуса.
Усі вони мають своє особливе значення, традиції та заборони.
Великий вівторок: історія та традиції першого дня Седмиці
Вважається, що саме у вівторок Ісус розповів учням притчі про Страшний суд, кінець світу, десятьох дів, таланти і данину кесареві. Це була його остання проповідь в Єрусалимському храмі. Тоді учні поставили кілька запитань Христу про те, чи потрібно жителям провінції юдеї, яка була під Римською імперією, сплачувати податки Цезарю. Ісус попросив монету із зображенням кесаря і сказав: кесареві — віддавати кесареве, Богові — Боже, адже ніхто не може вплинути на Божу владу.
Великий піст триває, а цього тижня він ще й суворіший, ніж зазвичай. Сьогодні можна їсти пісний хліб, сирі овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи, мед — будь-яку рослинну їжу без термічної обробки та олії. Не можна пити чай, компот та кисіль.
Що не можна робити у Великий вівторок?
У вівторок, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати та танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.
Також у Великий вівторок не можна:
- відзначати весілля та дні народження;
- вживати алкоголь;
- їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;
- пити чай, каву, компот та кисіль;
- сваритися;
- заздрити та засуджувати.
Що потрібно робити у Великий вівторок:
- відвідувати храм, молитися;
- прати та прасувати одяг;
- робити дрібний ремонт;
- працювати на городі.
Також Фокус раніше писав про Великий понеділок.