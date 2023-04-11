Король Карл беспокоился и хотел "спрятаться" во время пасхальной службы — эксперт

По словам эксперта по языку тела, король Карл казался обеспокоенным во время первой пасхальной службы в королевской семье после смерти королевы Елизаветы.

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74-летний король Карл III проявлял симптомы "беспокойства" и был замечен "заламывающим и сжимающим" руки, когда он входил в церковь. Об этом эксперт Джуди Джеймс рассказала Mirror.

"Напряжение было заметно в языке тела Карла, когда он впервые после смерти матери вел королевскую семью на пасхальную службу, — объяснила Джеймс. — Нахмурив брови, он сунул одну руку в карман пиджака, словно желая спрятаться".

Король Карл и королева Камилла Фото: Getty Images

Остальные члены королевской семьи присоединились к Карлу и его жене Камилле на весенней прогулке в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Среди членов семьи, принявших участие в церковной службе, были принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и их дети — Луи, Шарлотта и Джордж.

Джеймс рассказала, что группа, казалось, была в "более спокойном, праздничном пасхальном настроении". Она добавила, что 41-летняя Миддлтон была уверена в себе и гордилась своим 4-летним сыном Луи, судя по движениям тела пары.

"В очень показательном шаге с точки зрения семейной иерархии и просто старого взросления Джордж шел впереди своей семьи, чтобы вести их, в то время как Уильям шел сзади, держа Шарлотту за руку, а Кейт держала Луи", — добавила эксперт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Напомним, 4-летний принц Луи дебютировал на Пасху вместе с королевской семьей. Впервые все трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон вышли на пасхальную службу.

Также Фокус писал, почему Меган Маркл никогда не была на Пасху с королевской семьей.