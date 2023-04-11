Райан Рейнольдс переезжает c семьей в Англию вслед за Деппом

Английская глубинка манит все больше голливудских звезд, жеоающих спокойной жизни подальше от звуков большого города.

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46-летний канадско-американский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс шокировал жителей ничем не приметной деревни Марфорд в Северном Уэльсе, купив там дом за полтора миллиона фунтов стерлингов, пишет Metro.

Таким образом он решил быть поближе к футбольному клубу Wrexham, совладельцем которого вместе с Робом МакЭлхенни стал в 2020 году.

"Райан переезжает в Марфорд, и это все, о чем могут говорить местные жители. Его дом находится на самой шикарной улице. Возможно, это будет не Большое Яблоко, но красная дорожка будет расстелена, когда Райан приедет в город", – отметил один из источников.

Скорее всего, вместе с Рейнольдсом в Англию переедут его жена Блейк Лайвли с четырьмя детьми пары: восьмилетней Джеймс, шестилетней Бетт, трехлетней Инес и новорожденным малышом, который появился на свет в начале этого года.

Ранее сообщалось, что Блейк не в восторге от спортивной покупки супруга.

"Я помню, как Блейк сказала: "У меня плохие новости, и у меня очень плохие новости. Я снова проскользнула в чьи-то личные сообщения". Плохая новость заключается в том, что я мог бы купить половину национальной футбольной лиги пятого уровня в Уэльсе", – рассказывал актер на шоу immy Kimmel Live!

Однако это не помешало актрисе посещать футбольные матчи с участием команды и болеть за нее. Голливудская звезда также несколько раз приводил своих детей, чтобы посмотреть, как работает клуб.

Рейнольдс – не первый, кто решил сменить Голливуд на английскую глубинку. Не так давно Джонни Депп переехал в Сомерсет, где купил особняк еще в 2013 году. Теперь он задумался о покупке гостиницы с пабом там же.