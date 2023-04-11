Раян Рейнольдс переїжджає з сім'єю до Англії після Деппа

Англійська глибинка приваблює все більше голлівудських зірок, які бажають спокійного життя подалі від звуків великого міста.

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46-річний канадсько-американський актор і кінопродюсер Раян Рейнольдс шокував мешканців нічим не помітного села Марфорд у Північному Уельсі, купивши там будинок за півтора мільйона фунтів стерлінгів, пише Metro. Таким чином він вирішив бути ближче до футбольного клубу Wrexham, співвласником якого разом із Робом МакЕлхенні став у 2020 році.

"Раян переїжджає до Марфорда, і це все, про що можуть говорити місцеві жителі. Його будинок розташований на найшикарнішій вулиці. Можливо, це буде не Велике Яблуко, але червона доріжка буде розстелена, коли Раян приїде до міста", – зазначив один із джерел.

Найімовірніше, разом з Рейнольдсом до Англії переїдуть його дружина Блейк Лайвлі з чотирма дітьми пари: восьмирічною Джеймс, шестирічною Бетт, трирічною Інес та новонародженим малюком, який з'явився на початку цього року.

Раніше повідомлялося, що Блейк не в захваті від спортивної покупки чоловіка.

"Я пам'ятаю, як Блейк сказала: "У мене погані новини, і у мене дуже погані новини. Я знову прослизнула в чиїсь особисті повідомлення". Погана новина полягає в тому, що я міг би купити половину національної футбольної ліги п'ятого рівня в Уельсі", – розповідав актор на шоу immy Kimmel Live!

Однак це не завадило актрисі відвідувати футбольні матчі за участю команди та вболівати за неї. Голлівудська зірка також кілька разів приводила своїх дітей, щоб подивитися, як працює клуб.

Рейнольдс – не перший, хто вирішив поміняти Голлівуд на англійську глибинку. Нещодавно Джонні Депп переїхав до Сомерсету, де купив маєток ще в 2013 році. Тепер він задумався про покупку готелю з пабом там же.