Король Карл III "взбешен и уставший" из-за поведения принца Эндрю

Важный период для монарха, когда он готовится к своей коронации, омрачен поведением младшего брата.

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Король Карл III "уставший и взбешен" из-за длительного неповиновения принца Эндрю. Об этом пишет Page Six.

Очень важный период для монарха, когда он готовится к своей коронации 6 мая 2023 вместе со своей королевой Камиллой, омрачен поведением не одного, а двух "запасных".

В то время как принц Гарри и Меган Маркл все еще ведут переговоры по участию в этот великий день (несмотря на то, что дата ответа по приглашению 2 апреля уже прошла), 74-летний Карл III и его младший брат Эндрю борются за королевскую недвижимость.

Скандальный принц Эндрю, вынужденный сложить королевские обязанности после громкого дела о сексуальном насилии с обвинительницей Джеффри Эпштейна Вирджинией Робертс Джуффре в 2022 году, был вторым в очереди на престол, пока принцесса Диана не родила Карлу старшего сына, принца Вилья, а потом принца Гарри.

Теперь бывший "запасной" отказывается поддаться требованиям уехать из своего роскошного дома стоимостью 37 миллионов долларов, Королевской ложи в Виндзоре, несмотря на требования нового монарха.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Пытаясь убедить его уехать, Эндрю даже дали ключи от коттеджа Фрогмор — дома с пятью спальнями, из которого король недавно выселил герцогов Сассекских.

Но пока 63-летний принц Эндрю твердо стоит на своем и отказывается покидать гораздо больший дом, в котором он жил с 2003 года.

"Эндрю не хочет уходить, потому что это имущество считается символом высшей королевской семьи — это важная собственность в семейном портфолио", — сообщил королевский источник.

"Но Уильям, который является наследником престола, положил на это глаз", — добавил инсайдер.

Принц Эндрю и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Эндрю хочет вернуться в королевскую семью.

Также Фокус писал о роскошных сокровищах, которые появятся на коронации Карла ІІІ.