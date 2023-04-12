Король Карл ІІІ "розлючений та втомлений" через поведінку принца Ендрю
Важливий період для монарха, коли він готується до своєї коронації, затьмарений поведінкою молодшого брата.
Король Карл ІІІ "втомлений і розлючений" через тривалу непокору принца Ендрю. Про це пише Page Six.
Дуже важливий період для монарха, коли він готується до своєї коронації 6 травня 2023 разом зі своєю королевою Каміллою, затьмарений поведінкою не одного, а двох "запасних".
У той час як принц Гаррі та Меган Маркл все ще ведуть переговори щодо участі у цей великий день (незважаючи на те, що дата відповіді на запрошення 2 квітня вже минула), 74-річний Карл ІІІ та його молодший брат Ендрю борються за королівську нерухомість.
Скандальний принц Ендрю, який був змушений скласти королівські обов’язки після гучної справи про сексуальне насильство з обвинувачкою Джеффрі Епштейна Вірджинією Робертс Джуффре у 2022 році, був другим у черзі на престол, поки принцеса Діана не народила Карлу старшого сина, принца Вільяма, а згодом принца Гаррі.
Тепер колишній "запасний" відмовляється піддатися вимогам виїхати зі свого розкішного будинку вартістю 37 мільйонів доларів, Королівської ложі у Віндзорі, попри вимоги нового монарха.
Намагаючись переконати його переїхати, Ендрю навіть дали ключі від котеджу Фрогмор — будинку з п’ятьма спальнями, з якого король нещодавно виселив герцогів Сассекських.
Але поки що 63-річний принц Ендрю твердо стоїть на своєму і відмовляється покидати набагато більший дім, у якому він жив із 2003 року.
"Ендрю не хоче йти, тому що це майно вважається символом вищої королівської родини — це важлива власність у сімейному портфоліо", — повідомило королівське джерело.
"Але Вільям, який є спадкоємцем престолу, поклав на це око", — додав інсайдер.
Нагадаємо, принц Ендрю хоче повернутися в королівську родину.
Також Фокус писав про розкішні скарби, які зʼявляться на коронації Карла ІІІ.