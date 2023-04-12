Платье, пальто и голубые колготки. Образ принцессы Шарлотты на Пасху стал популярен в Сети

Кейт Миддлтон в минувшее Пасхальное воскресение подобрала для своей семьи образы в голубых тонах. И наряд принцессы Шарлотты получился очень удачным.

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Принц и принцесса Уэльские взяли всех своих детей на пасхальную службу, которая прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке в минувшее воскресение. Общим цветом для семьи Кейт Миддлтон стал синий цвет и все оттенки голубого. И особенно удачным получился образ принцессы Шарлотты. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Шарлотта, направляясь в церковь, была одета в голубые колготки, черные лаковые туфельки и темно-синее пальто.

Семья принца Уэльского по дороге в часовню Фото: Getty

А цвет ее ленты в волосах повторял оттенок шорт ее младшего брата Луи. Когда семья принца Уэльского направлялась обратно, то уже было слишком тепло для пальто, так что Шарлотта его сняла, продемонстрировав очаровательное голубое платье с цветочным принтом.

Образ принцессы Шарлотты, как водится, сразу стал популярен в Сети, а вещи, которые на ней были, возглавили списки продаж.

Платье семилетней принцессы с маленькими рукавчиками-фонариками и круглым воротничком было от дизайнера Рэйчел Райли и стоит 65 фунтов стерлингов.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

А ее пальто было от бренда Amaia, принцесса уже надевала его ранее.

Как и ее мать, принцесса Уэльская, в возрасте всего семи лет принцесса Шарлотта уже выработала свой фирменный стиль. И голубой явно в числе ее любимых оттенков.

Ранее она уже неоднократно выходила в свет в голубых, или синих нарядных платьях.

Согласно сообщениям инсайдеров, после того, как королевская семья посетила пасхальную службу в часовне святого Георгия, они вернулись в Виндзорский замок, где насладились праздничным ужином из оленины и весенних овощей. Это традиционное угощение на Пасху в королевской семье.

Однако, как считают инсайдеры, не все правила, установленные королевой Елизаветой, соблюдались в этом году. Королева отправляла детей ужинать в отдельную столовую и не пускала их за общий стол, пока они не научаться пользоваться ножом и вилкой.

Король Карл, как считает королевский эксперт Ингрид Сьюард, не настолько строг, и слишком любит своих внуков, так что, скорей всего, их не изгоняли в другую комнату и они сидели за столом вместе со всеми остальными.

А после для детей скорей всего была организована охота за пасхальными яйцами.

Ингрид отмечает, что Кейт Миддлтон отличный организатор и она почти наверняка устроила охоту за пасхальными яйцами, а потом навестить лошадей в королевской конюшне и покататься на пони.

Напомним, до коронации короля Карла осталось 23 дня. И скоро зрители по всему миру увидят уникальную церемонию, во время которой будут использоваться сокровища, которые хранятся в Тауэре.