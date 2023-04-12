Сукня, пальто та сині колготки. Образ принцеси Шарлотти на Великдень став популярним у мережі

Кейт Міддлтон минулої Великодньої неділі підібрала для своєї сім'ї образи в блакитних тонах. І вбрання принцеси Шарлотти вийшло дуже вдалим.

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Принц і принцеса Уельські взяли всіх своїх дітей на великодню службу, яка пройшла у каплиці святого Георгія у Віндзорському замку минулої неділі. Загальним кольором для сім'ї Кейт Міддлтон став синій колір та всі відтінки блакитного. І особливо вдалим вийшов образ принцеси Шарлотти. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Шарлотта, прямуючи до церкви, була одягнена у блакитні колготки, чорні лакові черевички та темно-синє пальто.

Сім'я принца Уельського дорогою до каплиці. Фото: Getty

А колір її стрічки у волоссі повторював відтінок шортів її молодшого брата Луї. Коли сім'я принца Уельського прямувала назад, то вже було надто тепло для пальта, тож Шарлотта його зняла, продемонструвавши чарівну блакитну сукню з квітковим принтом.

Образ принцеси Шарлотти, як водиться, відразу став популярним у мережі, а речі, які на ній були, очолили списки продажів.

Сукня семирічної принцеси з маленькими рукавчиками-ліхтариками та круглим комірцем була від дизайнера Рейчел Райлі та коштує 65 фунтів стерлінгів.

Принцеса Шарлотта та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

А її пальто було від бренду Amaia, принцеса вже вдягала його раніше.

Як і її мати, принцеса Уельська, у віці лише семи років принцеса Шарлотта вже виробила свій фірмовий стиль. І блакитний явно серед її улюблених відтінків.

Раніше вона вже неодноразово виходила у світ у блакитних, або синіх ошатних сукнях.

Згідно з повідомленнями інсайдерів, після того, як королівська родина відвідала великодню службу у каплиці святого Георгія, вони повернулися до Віндзорського замку, де насолодилися святковою вечерею з оленини та весняних овочів. Це традиційне частування на Великдень у королівській родині.

Однак, як вважають інсайдери, не всі правила, встановлені королевою Єлизаветою, дотримувалися цього року. Королева відправляла дітей вечеряти в окрему їдальню і не пускала їх за спільний стіл, поки вони не навчаться користуватися ножем та виделкою.

Король Карл, як вважає королівський експерт Інгрід Сьюард, не настільки суворий, і надто любить своїх онуків, тож, швидше за все, їх не виганяли в іншу кімнату і вони сиділи за столом разом із рештою родини.

А потім для дітей, швидше за все, було організовано полювання за великодніми яйцями.

Інгрід зазначає, що Кейт Міддлтон відмінний організатор і вона майже напевно влаштувала полювання на великодні яйця, а потім діти відвідали коней у королівській стайні та покаталися на поні.

Нагадаємо, до коронації короля Карла залишилося 23 дні. І незабаром глядачі по всьому світу побачать унікальну церемонію, під час якої використовуватимуться скарби, що зберігаються у Тауері.