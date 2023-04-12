Беременная Румер Уиллис снялась в рекламной кампании Bumpsuit (фото)

Старшая дочь Брюса Уиллиса снялась в рекламной кампании одежды для беременных.

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Беременная дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в новой рекламной кампании Bumpsuit. Об этом пишет PageSix.

Одежду этого бренда носили многие звездные мамы, такие как Кайли Дженнер, Крисси Тейген и Софи Тернер.

На черно-белых изображениях 34-летняя актриса Румер Уиллис продемонстрировала откровенные образы из шифоновых и лаунж-коллекций лейбла.

Румер Уиллис Фото: Bumpsuit

"Пытаться найти вещи, которые можно надеть на каждом этапе беременности — очень сложно, особенно вещи, в которых ты чувствуешь себя сексуально и комфортно. Я живу в Bumpsuit, — сказала Уиллис в пресс-релизе. — Честно говоря, это единственная вещь, которую я ношу сейчас и планирую носить после родов".

Румер Уиллис Фото: Bumpsuit

Напомним, недавно Румер Уиллис, которая ждет своего первого ребенка от бойфренда Дерека Ричарда Томаса, объединилась с Naked Cashmere для коллекции ко Дню матери. Для рекламной кампании девушка позировала обнаженной.

Также Фокус писал, что Румер Уиллис и ее возлюбленный Дерек Ричард Томас устроили с семьей и друзьями на выходных в Лос-Анджелесе вечеринку по случаю скорого рождения ребенка.