Вагітна Румер Вілліс знялася у рекламній кампанії Bumpsuit (фото)

Старша дочка Брюса Вілліса знялася у рекламній кампанії одягу для вагітних.

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Вагітна дочка Брюса Вілліса та Демі Мур знялася у новій рекламній кампанії Bumpsuit. Про це пише PageSix.

Одяг цього бренду носили багато зіркових мам, таких як Кайлі Дженнер, Кріссі Тейген та Софі Тернер.

На чорно-білих зображеннях 34-річна актриса Румер Вілліс продемонструвала відверті образи із шифонових та лаунж-колекцій лейблу.

Румер Вілліс Фото: Bumpsuit

"Намагатися знайти речі, які можна надіти на кожному етапі вагітності — дуже складно, особливо речі, в яких ти почуваєшся сексуально і комфортно. Я живу в Bumpsuit, — сказала Вілліс у прес-релізі. — Чесно кажучи, це єдина річ, яку я ношу зараз і планую носити після пологів".

Румер Вілліс Фото: Bumpsuit

Нагадаємо, нещодавно Румер Вілліс, яка чекає на свою першу дитину від бойфренда Дерека Річарда Томаса, об'єдналася з Naked Cashmere для колекції до Дня матері. Для рекламної кампанії дівчина позувала оголеною.

Також Фокус писав, що Румер Вілліс та її коханий Дерек Річард Томас влаштували із сім'єю та друзями на вихідних у Лос-Анджелесі вечірку з нагоди швидкого народження дитини.