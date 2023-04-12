Алессандра Амбросио отметила свой 42-й день рождения с семьей и друзьями (фото)

Алессандра Амбросио отпраздновала день рождения вместе с самыми близкими людьми.

Related video

Бразильская модель Алессандра Амбросио, которая наслаждалась весенними каникулами в Бразилии, завершила отдых в качестве почетного гостя на роскошной пляжной вечеринке, посвященной ее 42-летию. Праздник девушка провела в окружении друзей и семьи.

Бывшая модель Victoria's Secret была в кружевном платье цвета мокко с пышными рукавами и оборками снизу, а также прозрачных босоножках. Волосы Алессандра собрала в свободный хвост, сделала дневной макияж с акцентом на губах и дополнила праздничный образ солнцезащитными очками.

"Счастливая и окруженная любовью, безмерно благословленная… какая это была поездка! Пусть каждая новая глава будет лучше предыдущей. С днем ​​рождения меня!' — написала Амбросио в подписи к публикации в Instagram.

На одном из снимков видно, как она задула свечи на разноцветном торте со своим прозвищем "Ale".

Алессандра Амбросио с семьей Фото: Instagram @alessandraambrosio

К празднованию дня рождения Алессандры присоединились ее дети — 14-летняя Аня и 10-летний Ной, которых она воспитывает со своим бывшим возлюбленным Джейми Мазуром, с которым она рассталась в 2018 году после десяти лет брака. Кроме того, на празднике были ее мать Люсильда, отец Луис и сестра Алин.

Напомним, недавно Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци на пляже во Флорианополисе. Компанию ей составил 10-летний сын Ноа Феникс Амбросио Мазур.

Также Фокус писал, что Алессандра Амбросио в вязанном крючком мини-платье посетила карнавал в Бразилии.