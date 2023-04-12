Алессандра Амбросіо відзначила свій 42-й день народження з родиною та друзями (фото)

Алессандра Амбросіо відсвяткувала день народження разом із найближчими людьми.

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Бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка насолоджувалася весняними канікулами в Бразилії, завершила відпочинок як почесний гість на розкішній пляжній вечірці, присвяченій її 42-річчю. Свято дівчина провела в оточенні друзів та родини.

Колишня модель Victoria's Secret була у мереживній сукні кольору мокко з пишними рукавами та оборками знизу, а також прозорих босоніжках. Волосся Алессандра зібрала у вільний хвіст, зробила денний макіяж з акцентом на губах та доповнила святковий образ сонцезахисними окулярами.

"Щаслива і оточена любов'ю, безмірно благословенна… яка це була поїздка! Нехай кожен новий розділ буде кращим за попередній. З днем ​​народження мене!" — написала Амбросіо в підписі до публікації в Instagram.

На одному зі знімків видно, як вона задула свічки на різнокольоровому торті зі своїм прізвиськом "Ale".

Алессандра Амбросіо із сім'єю Фото: Instagram @alessandraambrosio

До святкування дня народження Олесандри приєдналися її діти — 14-річна Аня та 10-річний Ной, яких вона виховує зі своїм колишнім коханим Джеймі Мазуром, з яким вона розлучилася у 2018 році після десяти років шлюбу. Крім того, на святі були її мати Люсільда, отець Луїс та сестра Алін.

Нагадаємо, нещодавно Алессандра Амбросіо потрапила під приціл папараці на пляжі у Флоріанополісі. Компанію їй склав 10-річний син Ноа Фенікс Амбросіо Мазур.

Також Фокус писав, що Алессандра Амбросіо у в'язаній гачком міні-сукні відвідала карнавал у Бразилії.