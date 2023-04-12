Четыре образа за один день. Дженнифер Гарнер продвигает свой новый проект (фото)

В рамках продвижения своего нового шоу на Apple+ знаменитая актриса сменила 4 образа за один день.

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50-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, которая заявила, что не позволит своим детям иметь учетные записи в социальных сетях, продемонстрировала четыре классических образа за один день. Об этом пишет Daily Mail.

Для первого выхода звезда выбрала шикарный облегающий ансамбль, состоящий из простой белой блузки на пуговицах с закатанными до локтей рукавами, розовой юбки и лавандовых туфлей. Она уложила свои каштановые волосы, сделала легкий макияж, а в качестве аксессуаров выбрала два золотых ожерелья и золотой браслет.

Позже Дженнифер надела белый костюм-двойку, состоящий из брюк с манжетами и пиджаком с одной пуговицей, под которым она носила кофточку пудрового цвета. Бордовые туфли-лодочки с золотым украшением, платиновое ожерелье и серьги добавили ярких красок в образ актрисы. Номинантка на премию "Эмми" носила с собой ручку и раздавала автографы поклонникам.

Для третьего образа Гарнер выбрала коричневый свитер с длинными рукавами, заправленный в черную юбку А-силуэта до щиколотки с карманом и соответствующим ремнем. Звезда дополнила этот образ простыми, но потрясающими серьгами в виде звезд с бриллиантами и добавила темные солнцезащитные очки, когда вышла на улицу.

Для появления на "Позднем шоу со Стивеном Колбертом" Дженнифер одела элегантное черное платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Наряд был покрыт мерцающими блестками, а классические черные туфли-лодочки идеально завершили вечерний образ.

Напомним, Дженнифер Гарнер прибыла на премьеру в Лос-Анджелесе долгожданного перезапуска шоу Starz Party Down в комбинезоне с глубоким декольте.

Также Фокус писал о новых романтических отношениях 50-летней Дженнифер Гарнер.