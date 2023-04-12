Чотири образи за день. Дженніфер Гарнер просуває свій новий проект (фото)

У межах просування свого нового шоу на Apple+ знаменита акторка змінила 4 образи за один день.

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50-річна американська акторка Дженніфер Гарнер, яка заявила, що не дозволить своїм дітям мати облікові записи в соціальних мережах, продемонструвала чотири класичні образи за один день. Про це пише Daily Mail.

Для першого виходу зірка вибрала шикарний облягаючий ансамбль, що складається з простої білої блузки на ґудзиках із закоченими до ліктів рукавами, рожевої спідниці та лавандових туфель. Вона уклала своє каштанове волосся, зробила легкий макіяж, а як аксесуари обрала два золоті намиста і золотий браслет.

Пізніше Дженніфер одягла білий костюм-двійку, що складається з штанів з манжетами та піджаком з одним гудзиком, під яким вона носила кофтинку пудрового кольору. Бордові туфлі-човники із золотою прикрасою, платинове намисто та сережки додали яскравих фарб в образ акторки. Номінантка на премію "Еммі" носила із собою ручку та роздавала автографи шанувальникам.

Для третього образу Гарнер вибрала коричневий светр із довгими рукавами, заправлений у чорну спідницю А-силуету до щиколотки з кишенею та відповідним ременем. Зірка доповнила цей образ простими, але приголомшливими сережками у вигляді зірок із діамантами та додала темні сонцезахисні окуляри, коли вийшла на вулицю.

Для появи на "Пізньому шоу зі Стівеном Колбертом" Дженніфер одягла елегантну чорну сукню з відкритими плечима, яка підкреслювала її струнку фігуру. Вбрання було вкрите мерехтливими блискітками, а класичні чорні туфлі-човники ідеально завершили вечірній образ.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер прибула на прем'єру в Лос-Анджелесі довгоочікуваного перезапуску шоу Starz Party Down у комбінезоні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про нові романтичні стосунки 50-річної Дженніфер Гарнер.