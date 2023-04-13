Великий четверг: что нужно знать про четвертый день Страстной недели

Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в четвертый день седмицы — Великий четверг — рассказываем дальше.

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Великий или Чистый четверг: история и суть праздника

В четвертый день Страстной Седмицы — Великий четверг — вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, чтобы показать пример братской любви и смирения. Также вспоминают об установлении обряда Святого Причастия, который Иисус Христос впервые провел на Тайной Вечере. С сегодняшнего дня и до Пасхи во всех православных храмах службы будут посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Чистый четверг сопровождает множество обычаев, молитв и традиций.

Чистый четверг: традиции и обряды

Самым распространенным ритуалом в этот день является купание. С давних времен верующие люди на рассвете шли к реке, чтобы окунуться, ведь верили, что вода насыщается благодатной силой. Но в современных условиях купаться можно дома на протяжении всего дня. Считается, что во время такого купания человек очищается до следующего Чистого четверга, становится здоровее и красивее, а также ему не страшен будет сглаз.

Также существует традиция в этот день очищать свой дом — верующие проводят генеральную уборку, очищая свое жилье от ненужного и подготавливая его к Пасхе. А вот после уборки хозяйки обычно в этот день приступают к выпеканию куличей.

Что нельзя делать в Великий Четверг?

Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.

Также в Великий четверг нельзя:

отмечать праздники;

употреблять алкоголь;

есть мясо, молочные продукты и яйца;

выливать воду без надобности;

отдавать что-либо из дома.

Что нужно делать в Великий четверг:

посещать храм, молиться;

купаться;

помогать нуждающимся, заняться благотворительностью;

выпекать куличи и красить яйца;

наводить порядки дома;

выносить мусор из дома;

исповедоваться;

стричься;

принести из церкви страстную свечу.

Также Фокус ранее писал про Страстную седмицу