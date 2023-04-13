Великий четверг: что нужно знать про четвертый день Страстной недели
Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в четвертый день седмицы — Великий четверг — рассказываем дальше.
Великий или Чистый четверг: история и суть праздника
В четвертый день Страстной Седмицы — Великий четверг — вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, чтобы показать пример братской любви и смирения. Также вспоминают об установлении обряда Святого Причастия, который Иисус Христос впервые провел на Тайной Вечере. С сегодняшнего дня и до Пасхи во всех православных храмах службы будут посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.
Чистый четверг сопровождает множество обычаев, молитв и традиций.
Чистый четверг: традиции и обряды
Самым распространенным ритуалом в этот день является купание. С давних времен верующие люди на рассвете шли к реке, чтобы окунуться, ведь верили, что вода насыщается благодатной силой. Но в современных условиях купаться можно дома на протяжении всего дня. Считается, что во время такого купания человек очищается до следующего Чистого четверга, становится здоровее и красивее, а также ему не страшен будет сглаз.
Также существует традиция в этот день очищать свой дом — верующие проводят генеральную уборку, очищая свое жилье от ненужного и подготавливая его к Пасхе. А вот после уборки хозяйки обычно в этот день приступают к выпеканию куличей.
Что нельзя делать в Великий Четверг?
Сегодня, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.
Также в Великий четверг нельзя:
- отмечать праздники;
- употреблять алкоголь;
- есть мясо, молочные продукты и яйца;
- выливать воду без надобности;
- отдавать что-либо из дома.
Что нужно делать в Великий четверг:
- посещать храм, молиться;
- купаться;
- помогать нуждающимся, заняться благотворительностью;
- выпекать куличи и красить яйца;
- наводить порядки дома;
- выносить мусор из дома;
- исповедоваться;
- стричься;
- принести из церкви страстную свечу.
Также Фокус ранее писал про Страстную седмицу