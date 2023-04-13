Великий четвер: що потрібно знати про четвертий день Страсного тижня

Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень – останні 7 днів перед Великоднем. Що можна і не можна робити в четвертий день Седмиці — Великий четвер — розповідаємо далі.

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Великий чи Чистий четвер: історія та суть свята

У четвертий день Страсної Седмиці — Великий четвер — згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, щоб показати приклад братньої любові та смирення. Також згадують встановлення обряду Святого Причастя, який Ісус Христос вперше провів на Тайній Вечері. З сьогоднішнього дня і до Великодня у всіх православних храмах служби будуть присвячені спогадам про земні страждання Спасителя.

Чистий четвер супроводжує безліч звичаїв, молитов та традицій.

Чистий четвер: традиції та обряди

Найпоширенішим ритуалом у цей день є купання. З давніх-давен віряни на світанку йшли до річки, щоб зануритися у воду, адже вірили, що вона насичується благодатною силою. Але за сучасних умов купатися можна вдома протягом усього дня. Вважається, що під час такого купання людина очищається до наступного Чистого четверга, стає здоровішою та красивішою, а також їй не страшний буде пристріт.

Також існує традиція в цей день очищати свій будинок — віряни проводять генеральне прибирання, очищаючи своє житло від непотрібного та готуючи його до Великодня. А ось після прибирання господині зазвичай цього дня приступають до випікання пасок.

Що не можна робити у Великий Четвер?

Сьогодні, як і весь Страсний тиждень, не можна веселитися, співати та танцювати, а також потрібно дотримуватися суворого посту.

Також у Великий четвер не можна:

святкувати;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;

виливати воду без потреби;

віддавати щось із дому.

Що потрібно робити у Великий четвер:

відвідувати храм, молитися;

купатися;

допомагати нужденним, зайнятися благодійністю;

випікати паски та фарбувати яйця;

наводити порядки в будинку;

виносити сміття з дому;

сповідатися;

стригтися;

принести із церкви пристрасну свічку.

Також Фокус раніше писав про Страсний тиждень