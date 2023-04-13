Виктория Бекхэм попала в объективы папарацци во время отдыха на яхте (фото)

Пасху 2023 семья Бекхэм провела на роскошном судне.

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48-летнюю британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм "поймали" папарацци во время семейного отдыха на роскошной яхте. Об этом пишет Daily Mail.

Многодетная мама продемонстрировала свою отточенную в тренажерном зале фигуру после примирения с Николой Пельц, когда они с Дэвидом отдыхали на своей яхте стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов в Майами на пасхальные выходные.

Виктория выбрала черный приталенный комбинезон, когда она присоединилась к дочери Харпер и сыну Крузу, а ее мужа Дэвида заметили отдельно в костюме.

Звезда пошла босиком во время своего отдыха на море и соединила сплошной комбинезон Alo Yoga за 135 фунтов стерлингов с парой больших очков, а за ней пошли ее младшие дети.

Семья Бекхэмов провела Пасху с Бруклином и его супругой Николой в семейном особняке Палм-Бич стоимостью 76 миллионов фунтов стерлингов.

Одетый в рубашку с галстуком, бывший футболист выглядел изящно, с аккуратно ухоженной бородой и уложенными волосами.

Семья Бекхэмов во время отдыха на яхте

Позади 18-летний Круз надел белую жилетку с парой шорт Adidas и синюю кепку, чтобы защитить себя от жары.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили свою первую годовщину брака в кругу семьи.

Также Фокус писал об уроке сальсы Дэвида и Виктории Бекхэм.