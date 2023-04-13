Вікторія Бекхем потрапила в обʼєктиви папараці під час відпочинку на яхті (фото)

Великдень 2023 родина Бекхем провела на розкішному судні.

Related video

48-річну британську співачку та дизайнерку Вікторію Бекхем "зловили" папараці під час сімейного відпочинку на розкішній яхті. Про це пише Daily Mail.

Багатодітна мама продемонструвала свою відточену в тренажерному залі фігуру після примирення з Ніколою Пельц, коли вони з Девідом відпочивали на своїй яхті вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Маямі на великодніх вихідних.

Вікторія обрала чорний приталений комбінезон, коли вона приєдналася до доньки Гарпер і сина Круза, а її чоловіка Девіда помітили окремо в костюмі.

Зірка пішла босоніж під час свого відпочинку на морі та поєднала суцільний комбінезон Alo Yoga за 135 фунтів стерлінгів із парою великих сонцезахисних окулярів, а слідом за нею пішли її молодші діти.

Сім'я Бекхемів провела Великдень з Брукліном і його дружиною Ніколою в сімейному особняку Палм-Біч вартістю 76 мільйонів фунтів стерлінгів.

Одягнений у сорочку з краваткою, колишній футболіст виглядав доволі витончено, з акуратно доглянутою бородою та укладеним волоссям.

Родина Бекхемів під час відпочинку на яхті

Позаду 18-річний Круз одягнув білу жилетку з парою шортів Adidas і синю кепку, щоб захистити себе від спеки.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відзначили свою першу річницю шлюбу в колі родини.

Також Фокус писав про урок сальси Девіда та Вікторії Бекхем.