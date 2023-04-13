Лили Коллинз поделилась очаровательными снимками со своим щенком
У пушистого любимца Лили Коллинз есть собственный аккаунт в Instagram, в котором 78 тысяч подписчиков.
33-летняя американская модель и актриса Лили Коллинз опубликовала два очаровательных снимка со своей собакой Редфордом в честь Национального дня домашних животных.
Звезда "Эмили в Париже", которая недавно рассказала, что "хотела бы иметь семью" со своим мужем Чарли Макдауэллом, поделилась в своем Instagram фотографиями, на которых она и ее щенок уютно устроились в постели.
"Каждый день в этом доме Национальный день домашних животных…", — подписала девушка публикацию.
Коллинз также отметила на фото учетную запись Instagram, которую она ведет для щенка. У собаки смешанной породы 78,3 тысячи подписчиков и вся лента состоит из обновлений о Редфорде, о том, чем он занимается и куда он путешествует с Лили.
Лили воспитывает собаку вместе со своим мужем, режиссером и сценаристом Чарли Макдауэллом.
Напомним, Лили Коллинз запечатлела классический образ Одри Хепберн в серии фотографий для цифрового выпуска Harper's Bazaar UK.
Также Фокус писал, что Лили Коллинз появилась на обложке Vogue в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головные уборы от Руслана носят звезды по всему миру, а среди его поклонниц Белла Хадид и Мадонна.