Лили Коллинз поделилась очаровательными снимками со своим щенком

У пушистого любимца Лили Коллинз есть собственный аккаунт в Instagram, в котором 78 тысяч подписчиков.

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33-летняя американская модель и актриса Лили Коллинз опубликовала два очаровательных снимка со своей собакой Редфордом в честь Национального дня домашних животных.

Звезда "Эмили в Париже", которая недавно рассказала, что "хотела бы иметь семью" со своим мужем Чарли Макдауэллом, поделилась в своем Instagram фотографиями, на которых она и ее щенок уютно устроились в постели.

"Каждый день в этом доме Национальный день домашних животных…", — подписала девушка публикацию.

Коллинз также отметила на фото учетную запись Instagram, которую она ведет для щенка. У собаки смешанной породы 78,3 тысячи подписчиков и вся лента состоит из обновлений о Редфорде, о том, чем он занимается и куда он путешествует с Лили.

Лили воспитывает собаку вместе со своим мужем, режиссером и сценаристом Чарли Макдауэллом.

Напомним, Лили Коллинз запечатлела классический образ Одри Хепберн в серии фотографий для цифрового выпуска Harper's Bazaar UK.

Также Фокус писал, что Лили Коллинз появилась на обложке Vogue в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головные уборы от Руслана носят звезды по всему миру, а среди его поклонниц Белла Хадид и Мадонна.