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Стиль життя

Лілі Коллінз поділилася чарівними знімками зі своїм цуценям

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Фото: Instagram @lilyjcollins | Лілі Коллінз із чоловіком та собакою

У пухнастого улюбленця Лілі Коллінз є власний аккаунт у Instagram, у якому 78 тисяч підписників.

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33-річна американська модель та акторка Лілі Коллінз опублікувала два чарівні знімки зі своїм собакою Редфордом на честь Національного дня домашніх тварин.

Зірка "Емілі в Парижі", яка нещодавно розповіла, що "хотіла б мати сім'ю" зі своїм чоловіком Чарлі Макдавеллом, поділилася у своєму Instagram фотографіями, на яких вона та її щеня затишно влаштувалися у ліжку.

"Щодня у цьому будинку Національний день домашніх тварин...", — підписала дівчина публікацію.

Коллінз також відзначила на фото обліковий запис Instagram, який вона веде для цуценя. У собаки змішаної породи 78,3 тисяч підписників і вся стрічка складається з оновлень про Редфорда, про те, чим він займається і куди він подорожує з Лілі.

Лілі виховує собаку разом зі своїм чоловіком, режисером та сценаристом Чарлі Макдавеллом.

Нагадаємо, Лілі Коллінз зняла класичний образ Одрі Хепберн у серії фотографій для цифрового випуску Harper's Bazaar UK.

Також Фокус писав, що Лілі Коллінз з'явилася на обкладинці Vogue у вушанці українського бренду Ruslan Baginskiy. Головні убори від Руслана носять зірки по всьому світу, а серед його шанувальниць Белла Хадід та Мадонна.