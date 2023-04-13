Лілі Коллінз поділилася чарівними знімками зі своїм цуценям
У пухнастого улюбленця Лілі Коллінз є власний аккаунт у Instagram, у якому 78 тисяч підписників.
33-річна американська модель та акторка Лілі Коллінз опублікувала два чарівні знімки зі своїм собакою Редфордом на честь Національного дня домашніх тварин.
Зірка "Емілі в Парижі", яка нещодавно розповіла, що "хотіла б мати сім'ю" зі своїм чоловіком Чарлі Макдавеллом, поділилася у своєму Instagram фотографіями, на яких вона та її щеня затишно влаштувалися у ліжку.
"Щодня у цьому будинку Національний день домашніх тварин...", — підписала дівчина публікацію.
Коллінз також відзначила на фото обліковий запис Instagram, який вона веде для цуценя. У собаки змішаної породи 78,3 тисяч підписників і вся стрічка складається з оновлень про Редфорда, про те, чим він займається і куди він подорожує з Лілі.
Лілі виховує собаку разом зі своїм чоловіком, режисером та сценаристом Чарлі Макдавеллом.
Нагадаємо, Лілі Коллінз зняла класичний образ Одрі Хепберн у серії фотографій для цифрового випуску Harper's Bazaar UK.
Також Фокус писав, що Лілі Коллінз з'явилася на обкладинці Vogue у вушанці українського бренду Ruslan Baginskiy. Головні убори від Руслана носять зірки по всьому світу, а серед його шанувальниць Белла Хадід та Мадонна.