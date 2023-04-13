Дженнифер Лопес снялась в рекламном кампейне Coach ко Дню матери (видео)

В этом году звезда не просто празднует День матери, но и делает это стильно с Coach, проводя новую кампанию, посвященную динамике материнства и тому, что в жизни делает нас сильнее.

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53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес, которую ранее на этой неделе заметили в Ист-Хэмптоне, снялась в рекламном кампейне Coach ко Дню матери, поделившись соответствующим видео в своем Instagram-аккаунте.

"То, чему я научилась — это усердно работать, быть хорошим человеком и следовать за своей мечтой. Все то, чему я научилась, когда была маленькой и чему мои родители пытались научить меня, я также стараюсь передать своим детям", — сказала актриса в видео.

"Привет всем мамам. Пришло время отпраздновать вашу главную леди (и все, что она делает!) @coach #CoachNY#MothersDay", — подписала она свою публикацию.

В интервью People Джей Ло рассказала о своем сотрудничестве с брендом, сказав: "Coach прославляет многие стороны мам. Каждый ребенок уникален и особенный по-своему, и именно наше воспитание помогает им расцвести. Все, что нам нужно, это любовь и сумка Tabby".

Джей Ло серьезно относится к роли мамы для своих 15-летних близнецов Эмме и Макса. А теперь она еще и мачеха троих детей Бена Аффлека от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер: 17-летней Вайолет, 13-летней Серафины и 10-летнего Сэмюэля.

"Ну, теперь у меня есть подростки. Вы знаете, что все предупреждают вас об этом этапе жизни, — сказала она изданию. — И это определенно отличается от того, когда они были маленькими, но вы должны расти вместе со своими детьми. Они заканчивают тем, что учат вас, вы развиваетесь как личность".

Дженнифер поделилась, что для нее это все о том, чтобы найти баланс между партнером, другом и родителем.

"Чтобы знать, когда их утешить, когда быть с ними твердым, когда установить границы. Это действительно своего рода уловка материнства", — добавила она.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили семейный ужин со своими детьми в баре Enza в отеле Charles в Кембридже

Ранее Фокус писал, что Джей Ло поделилась редкими кадрами близнецов в честь их 15-летия.