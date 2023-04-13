Дженніфер Лопес знялася у рекламному кампейні Coach до Дня матері (відео)

Цього року зірка не просто святкує День матері, а й робить це стильно з Coach, проводячи нову кампанію, присвячену динаміці материнства та тому, що у житті робить нас сильнішими.

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53-річна акторка та співачка Дженніфер Лопес, яку раніше цього тижня помітили в Іст-Хемптоні, знялася в рекламному кампейні Coach до Дня матері, поділившись відповідним відео у своєму Instagram-акаунті.

"Те, чому я навчилася — це старанно працювати, бути хорошою людиною і слідувати за своєю мрією. Все те, чому я навчилася, коли була маленькою і чому мої батьки намагалися навчити мене, я також намагаюся передати своїм дітям", — сказала акторка відео.

"Привіт усім мамам. Настав час відсвяткувати вашу головну леді (і все, що вона робить!) @coach #CoachNY#MothersDay", — підписала вона свою публікацію.

В інтерв'ю People Джей Ло розповіла про свою співпрацю з брендом, сказавши: "Coach прославляє багато сторін мам. Кожна дитина унікальна і особлива по-своєму, і саме наше виховання допомагає їм розцвісти. Все, що нам потрібно, це кохання та сумка Tabby" .

Джей Ло серйозно ставиться до ролі мами для своїх 15-річних близнюків Емме та Макса. А тепер вона ще й мачуха трьох дітей Бена Аффлека від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер: 17-річної Вайолет, 13-річної Серафіни та 10-річного Семюеля.

"Ну, тепер у мене є підлітки. Ви знаєте, що всі попереджають вас про цей етап життя, — сказала вона виданню. — І це безперечно відрізняється від того, коли вони були маленькими, але ви повинні рости разом зі своїми дітьми. Вони закінчують. тим, що навчають вас, ви розвиваєтеся як особистість.

Дженніфер поділилася, що для неї це все про те, щоб знайти баланс між партнером, другом та батьком.

"Щоб знати, коли їх втішити, коли бути з ними твердим, коли встановити кордони. Це справді свого роду хитрощі материнства", — додала вона.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували сімейну вечерю зі своїми дітьми в барі Enza в готелі Charles у Кембриджі.

Раніше Фокус писав, що Джей Ло поділилася рідкісними кадрами близнюків на честь їхнього 15-річчя.