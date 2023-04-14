Звезда "Эйфории" рассказала о романе Тома Холланда и Зендаи

Ника Кинг сыграла маму героини Зендаи в популярном сериале.

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Американская актриса Ника Кинг рассказала об отношениях Тома Холланда и Зендаи. Об этом пишет Page Six.

Звезда сериала "Эйфория" вспомнила, как познакомилась со "Спайдерменом".

"Он приходил к ней домой, когда они ужинали и т.д. Он очень милый", — признается актриса, сыгравшая в сериале маму Ру (героиня Зендаи).

"И я не знаю, какая степень их отношений. Они всегда выглядят счастливыми, у них всегда такой вид, будто они наслаждаются жизнью", — рассказала Кинг.

Том Холланд и Зендая Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

Том Холланд и Зендая познакомились на съемках первой части картины "Человек-паук", вышедшей в 2017 году. Долгое время звездам приписывали роман, их замечали за объятиями и поцелуями, но официально они ничего не комментировали.

Только в ноябре 2021 года Том Холланд во время своего интервью подтвердил роман со звездой фильма "Дюна". После этого они чаще стали выходить вместе в свет, позируя перед камерами на красных дорожках.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Сообщалось, что актриса должна переехать к своему бойфренду в его имение в Лондоне.

Напомним, Зендая призналась, что часто не понимает британского сленга Тома Холланда.

Также Фокус писал об экскурсии Тома Холланда и Зендаи в настоящий замок.