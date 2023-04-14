Зірка "Ейфорії" розповіла про роман Тома Голланда та Зендеї

Ніка Кінг зіграла маму героїні Зендеї в популярному серіалі.

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Американська акторка Ніка Кінг розповіла про стосунки Тома Голланда та Зендеї. Про це пише Page Six.

Зірка серіалу "Ейфорія" пригадала, як познайомилася зі "Спайдерменом".

"Він приходив до неї додому, коли вони вечеряли тощо. Він дуже милий", — зізнається акторка, яка зіграла в серіалі маму Ру (героїня Зендеї).

"І я не знаю, який ступінь їхніх стосунків. Вони завжди виглядають щасливими, у них завжди такий вигляд, ніби вони насолоджуються життям", — розповіла Кінг.

Том Голланд та Зендея Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

Том Голланд та Зендея познайомилися на зйомках першої частини картини "Людина-павук", яка вийшла у 2017 році. Тривалий час зіркам приписували роман, їх помічали за обіймами та поцілунками, проте офіційно вони нічого не коментували.

Лише у листопаді 2021 Том Голланд під час свого інтервʼю підтвердив роман із зіркою фільму "Дюна". Після цього вони частіше почали виходити разом у світ, позуючи перед камерами на червоних доріжках.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Повідомлялося, що акторка повинна переїхати до свого бойфренда у його маєток у Лондоні.

Нагадаємо, Зендея зізналася, що часто не розуміє британського сленгу Тома Голланда.

Також Фокус писав про екскурсію Тома Голланда та Зендеї в справжній замок.