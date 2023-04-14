В ярком цветочном платье: королева Летиция на мероприятии Фонда принцессы Жироны

Для выхода в свет королевская особа выбрала элегантное платье от испанского бренда.

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50-летняя королева Испании Летиция находилась на юге Испании для участия в туре талантов и мероприятии по объявлению победителей, организованном Фондом принцессы Жироны. Об этом пишет Daily Mail.

На мероприятие в Кордове Летиция надела яркое миди-платье с принтом от испанского бренда Cayro стоимостью 96 евро. Изделие изготовлено из креповой ткани и имеет регулируемую завязку на талии с поясом в виде кольца. Наряд она сочетала с розовым клатчем и соответствующими туфлями-лодочками от Magrit. Серебряные серьги дополнили образ испанского монарха.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Королева Летиция позировала для селфи для королевских поклонников, которые не могли скрыть своего волнения по поводу ее прибытия.

Фонд был создан, чтобы помочь молодым людям подготовиться к своему будущему — как в профессиональном, так и в личном плане — и направлен на то, чтобы молодые люди, добившиеся успеха в своей жизни, стали образцами для подражания для других.

Напомним, испанская королева Летиция выбрала шикарное черное платье от Hugo Boss для мероприятия по случаю открытия IX Международного конгресса испанского языка.

Также Фокус писал об авангардном аутфите 50-летней королевы Летиции.