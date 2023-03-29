Королева Летиция вышла в свет в элегантном черном платье Hugo Boss (фото)

Испанская королева выбрала шикарное черное платье для мероприятия по случаю открытия IX Международного конгресса испанского языка.

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50-летняя королева Испании Летиция была чрезвычайно элегантна, когда она и ее супруг, 50-летний король Фелипе VI, прибыли в Гран Театро Фалья в Кадисе. Об этом пишет Daily Mail.

Ее шикарное платье от Hugo Boss имело ажурные детали вдоль декольте. Для мероприятия мать двоих собрала свои волосы в пучок. К элегантному образу она добавила черный клатч Magrit и туфли на шпильке Aquazzura. Завершила образ испанская королева изысканными серьгами и предпочла макияж с акцентом на глазах.

Король Фелипе выбрал классический костюм в тонкую полоску, к которому добавил голубой галстук.

Европейские монархи были в приподнятом настроении, посещая конгресс, во время которого участники рассуждали о "реальности испанского языка, его прошлом, настоящем и будущем". Испанский король также выступил с речью, почтив "великое латиноамериканское собрание".

Ранее в этот день королева Летиция выглядела элегантно в обтягивающем лавандовом платье с глубоким V-образным вырезом.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция вышла на публику в нежно-розовом платье за семь тысяч гривен.

Также Фокус писал об авангардном аутфите 50-летней королевы Летиции.