Королева Летиція вийшла у світ в елегантній чорній сукні Hugo Boss (фото)

Іспанська королева обрала шикарну чорну сукню для заходу з нагоди відкриття ІХ Міжнародного конгресу іспанської мови.

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50-річна королева Іспанії Летиція була надзвичайно елегантною, коли вона та її чоловік, 50-річний король Феліпе VI, прибули до Гран Театро Фалья в Кадісі. Про це пише Daily Mail.

Її шикарне плаття Hugo Boss мало ажурні деталі вздовж декольте. Для заходу мати двох дітей зібрала своє волосся в пучок. До елегантного образу вона додала чорний клатч Magrit та туфлі на шпильці Aquazzura. Завершила образ іспанська королева вишуканими сережками і віддала перевагу макіяжу з акцентом на очах.

Король Феліпе вибрав класичний костюм у тонку смужку, до якого додав блакитну краватку.

Європейські монархи були в піднесеному настрої, відвідуючи конгрес, під час якого учасники міркували про "реальність іспанської мови, її минуле, сьогодення та майбутнє". Іспанський король також виступив з промовою, вшанувавши "великі латиноамериканські збори".

Раніше в цей день королева Летиція виглядала елегантно в лавандовій сукні з глибоким V-подібним вирізом.

Корольова Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція вийшла на публіку у ніжно-рожевій сукні за сім тисяч гривень.

Також Фокус писав про авангардний аутфіт 50-річної королеви Летиції.