У яскравій квітковій сукні: королева Летиція на заході Фонду принцеси Жирони

Для появи на заході королівська особа обрала елегантну сукню від іспанського бренду.

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50-річна королева Іспанії Летиція перебувала на півдні Іспанії для участі в турі талантів і заході для оголошення переможців, організованому Фондом принцеси Жирони. Про це пише Daily Mail.

На захід у Кордові Летиція одягла яскраву мідісукню з принтом від іспанського бренду Cayro вартістю 96 євро. Виріб виготовлений із крепової тканини та має регульовану зав'язку на талії з поясом у вигляді кільця. Вбрання вона поєднувала з рожевим клатчем і відповідними туфлями-човниками від Magrit. Срібні сережки доповнили образ іспанського монарха.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Королева Летиція позувала для селфі для королівських шанувальників, які не могли приховати свого хвилювання через її прибуття.

Фонд був створений, щоб допомогти молоді підготуватися до свого майбутнього — як у професійному, так і в особистому плані — і спрямований на те, щоб молоді люди, які досягли успіху у своєму житті, стали зразками для наслідування інших.

Нагадаємо, іспанська королева Летиція обрала шикарну чорну сукню від Hugo Boss для заходу з нагоди відкриття ІХ Міжнародного конгресу іспанської мови.

Також Фокус писав про авангардний аутфіт 50-річної королеви Летиції.