У яскравій квітковій сукні: королева Летиція на заході Фонду принцеси Жирони
Для появи на заході королівська особа обрала елегантну сукню від іспанського бренду.
50-річна королева Іспанії Летиція перебувала на півдні Іспанії для участі в турі талантів і заході для оголошення переможців, організованому Фондом принцеси Жирони. Про це пише Daily Mail.
На захід у Кордові Летиція одягла яскраву мідісукню з принтом від іспанського бренду Cayro вартістю 96 євро. Виріб виготовлений із крепової тканини та має регульовану зав'язку на талії з поясом у вигляді кільця. Вбрання вона поєднувала з рожевим клатчем і відповідними туфлями-човниками від Magrit. Срібні сережки доповнили образ іспанського монарха.
Королева Летиція позувала для селфі для королівських шанувальників, які не могли приховати свого хвилювання через її прибуття.
Фонд був створений, щоб допомогти молоді підготуватися до свого майбутнього — як у професійному, так і в особистому плані — і спрямований на те, щоб молоді люди, які досягли успіху у своєму житті, стали зразками для наслідування інших.
Нагадаємо, іспанська королева Летиція обрала шикарну чорну сукню від Hugo Boss для заходу з нагоди відкриття ІХ Міжнародного конгресу іспанської мови.
Також Фокус писав про авангардний аутфіт 50-річної королеви Летиції.