Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время вышли на красную дорожку (фото)

Звездная пара посетила вручение научной премии.

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39-летняя американская актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер впервые за долгое время появились вместе на публике. Об этом пишет InStyle.

Звездная пара посетила 9-ю ежегодную церемонию вручения премии "Прорыв" в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Уроженка Черновцов выбрала для выхода прозрачную черную блузку с воротником и черный бюстгальтер под черным двубортным пиджаком с блестками, который мастерски сочетался с ее расклешенными брюками с высокой талией. Звезда фильма "Третий лишний" дополнила деловой аутфит туфлями с острым носом (также черные) и бриллиантовыми кольцами.

Ее длинные темные волосы были уложены в распущенные локоны со средним пробором и большим объемом.

Тем временем Эштон Кутчер был одет в черный деловой образ – классический смокинг и туфли.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Getty Images

Редкий выход Милы Кунис и Эштона Кутчера на красной ковровой дорожке состоялся после того, как актер поделился веселой, трогательной историей о том, как он впервые сказал актрисе о своих чувствах. "Я это помню", — рассказал Эштон во время недавнего появления на Шоу Келли Кларксон.

"Я это четко помню, потому что я зашел в ее дом и пел песню Кенни Чесни, и я подумал: "Ты и текила сводите меня с ума", потому что текилы выпито слишком много, и они оба сводят меня с ума".

Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Getty Images

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер вышли в свет после заявления касательно их наследия.

Также Фокус писал о помощи Милы Кунис и Эштона Кутчера украинцам, пострадавшим от войны.