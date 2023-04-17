Міла Куніс та Ештон Кутчер уперше за тривалий час вийшли на червону доріжку (фото)

Зіркова пара відвідала вручення наукової премії.

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39-річна американська акторка Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер уперше за тривалий час зʼявилися разом на публіці. Про це пише InStyle.

Зіркова пара відвідала 9-у щорічну церемонію вручення премії "Прорив" у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Уродженка Чернівців обрала для виходу прозору чорну блузку з коміром і чорний бюстгальтер під чорним двобортним піджаком із блискітками, який майстерно поєднувався з її розкльошеними штанами з високою талією. Зірка фільму "Третій зайвий" доповнила діловий аутфіт туфлями з гострим носом (також чорні) та діамантовими каблучками.

Її довге темне волосся було укладене в розпущені локони із середнім проділом і великим об’ємом.

Тим часом Ештон Кутчер був одягнутий у чорний діловий образ — класичний смокінг та туфлі.

Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Getty Images

Рідкісний вихід Міли Куніс та Ештона Кутчера на червоній килимовій доріжці відбувся після того, як актор поділився веселою, зворушливою історією про те, як він уперше сказав акторці, що кохає її. "Я це пам'ятаю", — розповів Ештон під час нещодавньої появи на Шоу Келлі Кларксон.

"Я це чітко пам’ятаю тому, що я зайшов до її будинку і співав пісню Кенні Чесні, і я подумав: "Ти і текіла зводите мене з розуму" тому, що текіли випито занадто багато, і вони обидва зводять мене з розуму".

Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Міла Куніс та Ештон Кутчер вийшли у світ після заяви щодо їхнього спадку.

Також Фокус писав про допомогу Міли Куніс та Ештона Кутчера українцям, постраждалим від війни.