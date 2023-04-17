Ирина Шейк снялась в черном мини-платье и оригинальной обуви

Ирина примерила полностью черный ансамбль.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк поделилась новой порцией горячих снимков на своей странице в Instagram. На снимках она позирует в черном мини-платье с оригинальным декольте от дизайнера Рика Оуэнса, черных носках и очень модных черных босоножках на массивной платформе со множеством ремешков и пряжек.

Изюминкой образа стали дизайнерские очки, которые закрывают модели большую часть ее лица.

Свои длинные волосы ирина собрала в хвост, а глаза выделила стрелками.

На кадрах она сидит внутри прогулочного гольф-кара, а также позирует в отражении авто.

Вероятнее всего, Шейк, как и все американские знаменитости, сейчас находится на музыкальном фестивале Coachella, который проходит в Калифорнии и является одной из самых модных музыкальных тусовок. Об этом свидетельствует природа на фото, а также браслет на руке Шейк.

Ранее Фокус писал о том, что Ирина Шейк продолжает экспериментировать. Совсем недавно она появилась на страницах глянца в образе модной эксгибиционистки. Также россиянка разозлила зоозащитников из-за фотосессии с доберманом, у которого были купированы уши. По информации СМИ, подобная процедура в Нью-Йорке, где проходили съемки, не запрещена.