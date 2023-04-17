Ірина Шейк знялася в чорній мінісукні й оригінальному взутті

Ірина приміряла повністю чорний ансамбль.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк поділилася новою порцією гарячих знімків на своїй сторінці в Instagram. На знімках вона позує в чорній мінісукні з оригінальним декольте від дизайнера Ріка Овенса, чорних шкарпетках і дуже модних чорних босоніжках на масивній платформі з безліччю ремінців і пряжок.

Родзинкою образу стали дизайнерські окуляри, які закривають моделі більшу частину її обличчя.

Своє довге волосся Ірина зібрала в хвіст, а очі виділила стрілками.

На кадрах вона сидить усередині прогулянкового гольф-кара, а також позує у відображенні на авто.

Найімовірніше, Шейк, як і всі американські знаменитості, зараз перебуває на музичному фестивалі Coachella, який проходить у Каліфорнії та є однією з наймодніших музичних тусовок. Про це свідчить природа на фото й браслет на руці Шейк.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк продовжує експериментувати. Зовсім недавно вона з'явилася на сторінках глянцю в образі модної ексгібіціоністки. Також росіянка розлютила зоозахисників через фотосесію з доберманом, у якого було куповано вуха. За інформацією ЗМІ, подібну процедуру в Нью-Йорку, де відбувалися зйомки, не заборонено.