Белла Торн продемонстрировала фигуру в бикини Hello Kitty (фото)

Белла Торн, как и многие звезды, сейчас проводит время на популярном музыкальном фестивале Coachella.

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25-летняя американская актриса и модель Белла Торн поделилась в своем Instagram-аккаунте серией сексуальных фотографией в купальнике.

На снимках звезда продемонстрировала свою фигуру в крошечном вязанном крючком бикини Hello Kitty с 3D-аппликациями стоимостью 325 долларов. Чашечки купальника были в виде мультипликационного персонажа, а плавки-стринги в красно-розовую шахматную клетку. Свои каштановые волосы бывшая звезда Disney оставила распущенными, а различные кольца и браслеты дополнили яркий образ Беллы.

"Расплавляюсь. Должна ли я надеть это на фестиваль сегодня??", — написала Торн в публикации, имея ввиду фестиваль музыки и искусств Coachella Valley 2023.

Поклонники одобрили выбор звезды и написали много комплиментов в комментариях.

Напомним, Белла Торн праздновала День святого Валентина со своим новым бойфрендом. Ее новый роман с кинопродюсером Марком Эммсом начался через три месяца после того, как она расторгла помолвку с Бенджамином Масколо. Слухи об их романе ходили уже некоторое время, после их отпуска на Миконосе, где они были замечены целующимися.

Также Фокус писал о помолвке Беллы Торн с Бенджамином Масколо в апреле 2021 года.